O ex-presidente Jair Bolsonaro tem amplo histórico de operações e internações. (Foto: Ton Molina/STF)

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma série de exames médicos no Hospital DF Star, em Brasília, após cancelar compromissos em Goiás devido a um mal-estar. De acordo com sua equipe médica, os exames de sangue e tomografia já estavam previamente agendados e não têm relação direta com o desconforto recente que ele sentiu. Bolsonaro, que tem enfrentado problemas intestinais há meses, assegurou à imprensa que está bem e seguindo o tratamento recomendado por seus médicos.

O médico chefe, Cláudio Birolini, informou que o ex-presidente tem sofrido com enjoos e crises de soluço, que são atribuídos à medicação que ele está tomando. Além disso, foi diagnosticado com pneumonia viral, para a qual está recebendo tratamento com antibióticos. Apesar dos problemas de saúde, Bolsonaro mencionou que sua agenda política continua ativa, com eventos planejados em Belo Horizonte e São Paulo. No entanto, sua equipe médica recomendou que ele reduza o número de compromissos para preservar sua saúde. Não há restrições alimentares específicas, mas a equipe médica alerta que o político deve ter cuidado com a forma como se alimenta.

Em relação às eleições de 2026, ele declarou ser o nome do Partido Liberal (PL) para a disputa presidencial, expressando sua preferência por sua esposa, Michelle Bolsonaro, como candidata, em vez de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Por outro lado, afirma que uma eleição sem sua presença é “uma negação à democracia”. O ex-presidente também destacou a importância de fortalecer o Senado Federal, com Valdemar Costa Neto liderando os esforços nos estados.

Bolsonaro também comentou sobre a investigação da Polícia Federal a respeito da suposta “Abim paralela”, que não resultou em seu indiciamento. Ele classificou as acusações como tentativas de incriminá-lo e afastá-lo das eleições de 2026. A situação jurídica do ex-presidente — hoje ele está inelegível por decisão da Justiça Eleitoral — é complexa e levanta dúvidas sobre quem poderá representá-lo politicamente no futuro.

Saúde

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com pneumonia viral, na manhã deste sábado (21/6). Ele esteve no Hospital DF Star, em Brasília (DF), onde passou por exames.

O quadro teria começado na última semana, quando Bolsonaro apresentou mal-estar, calafrios e náuseas. Segundo o cirurgião Claudio Birolini, que operou o ex-presidente em abril, foram feitos exames de sangue, urina e uma tomografia de tórax e abdômen. As informações são dos portais Jovem Pan e Metrópoles.

