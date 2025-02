Mundo Após o México, Canadá faz acordo com Estados Unidos, e tarifas ficarão suspensas por um mês

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou nessa segunda-feira (3) que chegou a um acordo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para suspender por ao menos 30 dias a imposição de tarifas entre os dois países.

Trudeau mencionou ter tido “uma boa conversa” com o colega norte-americano e destacou que está implementando seu plano de fronteira, que conta com um investimento de 1,3 bilhão de dólares, com o objetivo de “interromper o fluxo de fentanil”, uma substância altamente nociva e que tem afetado ambos os países.

“Quase 10 mil funcionários da linha de frente estão e estarão trabalhando na proteção da fronteira”, escreveu Trudeau em uma publicação em sua conta no X (antigo Twitter). A presença reforçada desses profissionais visa aumentar a vigilância e o controle nas fronteiras, essenciais para combater o tráfico de drogas e prevenir a entrada de substâncias como o fentanil, que têm se mostrado devastadoras, especialmente nos Estados Unidos.

O primeiro-ministro também acrescentou que, além das medidas já em curso, o Canadá assumiu novos compromissos importantes para combater o problema. “Além disso, o Canadá está assumindo novos compromissos para nomear um ‘Czar do Fentanil’, listar os cartéis como terroristas, garantir vigilância 24 horas na fronteira, lançar uma força-tarefa conjunta Canadá–Estados Unidos para combater o crime organizado, o tráfico de fentanil e a lavagem de dinheiro”, detalhou.

“Às tarifas propostas serão suspensas por pelo menos 30 dias enquanto trabalhamos juntos”, concluiu Trudeau, reforçando a natureza temporária da suspensão das tarifas enquanto as negociações prosseguem. O movimento visa não apenas aliviar as tensões comerciais, mas também promover uma abordagem colaborativa para a resolução de problemas críticos, como o combate ao tráfico de drogas.

Logo após o anúncio de Trudeau, Donald Trump postou em sua plataforma Truth Social, confirmando o acordo e destacando que o Canadá havia concordado em garantir uma “fronteira-norte segura” e “finalmente acabar com a praga mortal de drogas como o fentanil”. O presidente dos EUA reiterou que a substância tem “inundado” os Estados Unidos, resultando na morte de centenas de milhares de americanos.

“É minha responsabilidade garantir a segurança de todos os americanos, e é exatamente isso que estou fazendo. Estou muito satisfeito com este resultado inicial, e as tarifas anunciadas no sábado [1º] serão suspensas por um período de 30 dias para ver se um acordo econômico final com o Canadá pode ser estruturado”, afirmou Trump, destacando a importância de alcançar uma solução que beneficie a segurança pública e a economia.

O acordo anunciado por Justin Trudeau surgiu poucas horas após a presidente do México, Claudia Sheinbaum, informar que também havia chegado a um entendimento com Trump para pausar, da mesma forma, por um mês, as tarifas contra o México. Em entrevista a jornalistas, Claudia explicou que os chefes de Estado entenderam que essa seria a melhor forma de continuar competitivos com a China e outras nações, refletindo uma abordagem mais cooperativa no cenário econômico global.

Após o México, Canadá faz acordo com Estados Unidos, e tarifas ficarão suspensas por um mês

