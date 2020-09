Celebridades Após negar plásticas, Marília Mendonça confessa preenchimento labial

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A cantora publicou vídeos em seu Instagram na noite desta segunda-feira (28), explicando seus "truques de beleza" Foto: Reprodução/Instagram A cantora publicou vídeos em seu Instagram na noite desta segunda-feira (28), explicando seus "truques de beleza". (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de negar que tenha cirurgias plásticas por receber muitos elogios em suas fotos, Marília Mendonça acabou confessando que fez preenchimento labial. A cantora publicou vídeos em seu Instagram na noite desta segunda-feira (28), explicando seus “truques de beleza”.

“Conto com algumas ajudinhas de procedimentos estéticos. Esse cabelo, comprei. Já tinha a boca um pouquinho avantajada, coloquei um pouquinho só [de preenchimento] para dar uma melhorada, achei que ficou lindo, maravilhoso. Cílios, maquiagem. E é isso. Estou fazendo uma dieta, estou treinando. Tudo que eu puder melhorar”, declarou.

Marília ainda ensinou que uma boa luz na hora de fazer um clique é fundamental. “O resto é isso mesmo, tem que nascer com o restante, não tem jeito”, completou ela, sem perder o bom humor.

No Twitter, Marília voltou a falar do assunto, mas em um tom mais sério, pedindo para seus seguidores pararem de criticar quem decide fazer procedimentos estéticos. “Não dói elogiar outras mulheres, não, mulherada. Se você achar a pessoa bonita, pode falar que ela está bonita. Essa coisa de minimizar falando que fez cirurgia é tão antiga, tão século vinte. ‘Nossa, está bonita porque tem dinheiro’. Beleza. E o esforço que eu fiz para consegui-lo? [risos]. Para com isso, gente, feiura”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades