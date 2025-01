Política Após negociar com outros partidos, Pablo Marçal anuncia que vai concorrer à presidência da República pelo PRTB

8 de janeiro de 2025

Se concretizada, essa será a segunda vez que Marçal tenta concorrer ao cargo.

O empresário Pablo Marçal anunciou que vai concorrer à presidência da República em 2026, dentro de seu atual partido, o PRTB. Ainda conforme Marçal, a sigla mudará de nome para “Brasileiro”. Desde que saiu derrotado das urnas na disputa à prefeitura de São Paulo em outubro, Marçal vinha negociando sua filiação com outros partidos, e chegou a ter várias conversas com a direção nacional do União Brasil. Agora, ele afirmou que permanece onde está.

“Serei candidato a presidente pelo PRTB em 2026. O empreendedorismo é a chave para libertar o nosso povo e fomentar o desenvolvimento econômico”, disse em nota.

Marçal é investigado pela Polícia Federal (PF) e no âmbito da Justiça Eleitoral por ter divulgado, às vésperas da eleição, um laudo falso alegando que seu então concorrente, Guilherme Boulos (PSOL), teria procurado uma unidade de saúde após usar cocaína.

A falsidade do laudo foi comprovada rapidamente. Ele pode responder pelos crimes de injúria eleitoral, difamação eleitoral e falsidade com fins eleitorais, e caso condenado pode ficar inelegível por oito anos e até ser preso. O caso será apreciado inicialmente pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e depois pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O partido do influenciador espera ainda lançar candidatos ao Senado e aos governos estaduais na próxima eleição, e não descarta alguma parceria de Marçal com o cantor Gusttavo Lima, apesar de não ter sido divulgado como isso se daria. Na semana passada, o sertanejo anunciou que pretende concorrer à presidência e inclusive chegou a receber uma ligação do empresário para apoiá-lo na empreitada política.

O PRTB, sob a liderança do presidente Leonardo Avalanche, também negocia filiações estratégicas, como a do senador mineiro Cleitinho Azevedo e da senadora Damares Alves, ambos cotados para disputar cargos majoritários.

Segundo Avalanche, a mudança de nome para “Brasileiro” visa simplificar e modernizar a imagem do partido. “Esta transformação é um passo importante para consolidar a nova identidade do partido e fortalecer sua presença nas próximas disputas eleitorais”, afirmou.

Se concretizada, essa será a segunda vez que Marçal tenta concorrer ao cargo. Em 2022, ele chegou a lançar oficialmente a candidatura à presidência pelo PROS, mas a Justiça Eleitoral barrou a decisão partidária que o declarou candidato. Depois, ele se tornou candidato a deputado federal, e chegou a ser eleito sub judice, mas nunca tomou posse pois recebeu decisões desfavoráveis da Justiça Eleitoral. Em 2024, ficou em terceiro lugar na disputa municipal mais acirrada da história em São Paulo, e recebeu 1,7 milhões de votos. As informações são do portal de notícias O Globo.

