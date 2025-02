Esporte Após Neymar, Roberto Firmino é outro brasileiro não inscrito na competição saudita

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2025

O ex-Liverpool foi retirado da lista de inscritos da liga árabe. Foto: Divulgação/Al Ahli O ex-Liverpool foi retirado da lista de inscritos da liga árabe. (Foto: Divulgação/Al Ahli) Foto: Divulgação/Al Ahli

No início do ano, Jorge Jesus teria dito que não inscreveria Neymar no Campeonato Saudita pelo Al-Hilal e a declaração foi o estopim para que o craque retornasse ao Santos. Dessa vez, Roberto Firmino foi o escolhido para ficar fora dos planos de seu clube na Arábia Saudita.

O Al Ahli, atual time de Firmino, o tirou da lista de inscritos da liga saudita para incluir outro brasileiro, o atacante Galeno. O jogador de 27 anos foi contrato recentemente pelo clube e custou mais de R$ 300 milhões.

Assim como seria com Neymar, Firmino também só terá a Champions League asiática e o Mundial de Clubes para disputar. Logo, o ex-jogador do Liverpool teria sua contribuição com o clube limitada. O atleta tem contrato com o Al Ahli até o meio de 2026.

