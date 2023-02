Rio Grande do Sul Após o Carnaval, nove estradas gaúchas passam por obras e reparos

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

Condutores e pedestres devem redobrar a atenção nos trechos com equipes e maquinário, (Foto: Edivan Rosa/EGR)

Motoristas, motociclistas e pedestres devem redobrar a atenção em trechos de nove estradas gaúchas, devido a obras e reparos pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) após o feriado de Carnaval. A presença de maquinário pode causar bloqueios de faixas, com lentidão ou retenção sinalizada de veículos enquanto equipes realizam consertos localizados, manutenção asfáltica, sinalização, roçada, tapa-buracos e limpeza de margens.

A programação pode ser alterada por causa das condições climáticas desfavoráveis – em caso de dúvida, o site é egr.rs.gov.br. Confira, a seguir, os segmentos contemplados por obras ao longo dos próximos dias.

– Na região do Vales do Taquari e Vale do Rio Pardo, o cronograma prevê serviços de manutenção do pavimento na ERS-130, entre os quilômetros 75 e 76, em Arroio do Meio.

– Também são complementadas a sinalização horizontal e vertical do quilômetro 4 ao 7 da RSC-453, em Venâncio Aires, bem como do 15 ao 18 entre Mato Leitão e Cruzeiro do Sul.

– Na mesma localidade, os trabalhos têm como foco a conservação rotineira na ERS-130, do quilômetro 69 ao 75, em Lajeado, além da ERS-129, do quilômetro 82 ao 100, entre Muçum e Vespasiano Corrêa.

Serra Gaúcha e outras regiões

– Já na Serra, prossegue a construção de viaduto no quilômetro 36 da ERS-115, entre as avenidas 1º de Maio e do Trabalhador, na localidade de Várzea Grande, em Gramado. Na mesma cidade, são executados reparos no pavimento da ERS-235, do quilômetro 29 ao 32.

– A ERS-115 passa por trabalho de sinalização horizontal e vertical entre os quilômetros 0 e 2, em Taquara, do quilômetro 5 ao 9 em Igrejinha e do 19 ao 31 entre Três Coroas e Gramado.

– Além disso, continuam os trabalhos rotineiros de roçada e limpeza das margens da RSC-453, entre os quilômetro 38 e 60, entre Estrela e Westfália, bem como da ERS-115 no trecho do quilômetro 20 ao 40, entre Três Coroas e Gramado, e da ERS-235, entre os quilômetros 42 e 60, entre Canela e São Francisco de Paula.

– No Vale do Sinos, Vale do Caí e Vale do Paranhana, é feita manutenção do pavimento entre os quilômetros 13 e 21 da ERS-239 (sentido Novo Hamburgo-Campo Bom). Será implantada sinalização horizontal e vertical na ERS-115, do quilômetro 0 ao 2, em Taquara, do 5 ao 9, em Igrejinha, e do 19 ao 31, entre Três Coroas e Gramado.

– A empresa prepara ainda, roçadas e limpeza das margens da ERS-239, do quilômetro 51 ao 63, em Taquara, e da ERS-115, entre os quilômetros 20 e 40, entre Três Coroas e Gramado. Na ERS-135, região do Alto Uruguai, está prevista conservação rotineira do quilômetro 63 ao 78, entre Erebango e Erechim.

– Para a ERS-040, na Região Metropolitana de Porto Alegre e Litoral Norte, estão previstas roçada e manutenção das margens do quilômetro 65 ao 90, passando pelos municípios de Capivari do Sul e Balneário Pinhal, além de trabalhos na ERS-474, do quilômetro 20 ao 32, entre Santo Antônio da Patrulha e Rolante.

