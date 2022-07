Rio Grande do Sul Após oito anos, Gravataí volta a contar com um posto para confecção da carteira de identidade

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

Serviço é prestado de segunda a sexta-feira, mediante agendamento. (Foto: Reprodução/GoogleView)

Após oito anos fechado, o posto do Instituto-Geral de Perícias (IGP) para confecção da carteira de identidade em Gravataí (Região Metropolitana de Porto Alegre) está com atividades retomadas desde o começo desta semana. O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, entre 9h e 15h, mediante agendamento no portal rs.gov.br.

A reabertura foi viabilizada por um convênio com a prefeitura, permitindo a utilização de espaços no edifício da Secretaria Municipal da Administração, Modernização e Transparência (Smat).

Com isso, resolve-se um transtorno iniciado em 2014, quando a antiga sede – junto a uma agência do Sine – foi fechada, exigindo que os gravataienses se deslocassem até a Capital ou outras cidades vizinhas para providenciar primeira ou segunda via do “RG”.

De acordo com o governo gaúcho, inicialmente serão realizados 18 encaminhamentos por dia, número que deve chegar a 60 nas próximas semanas. Endereço: rua Antônio Donga nº 53, em frente à sede do Sindicato do Comércio Varejista local (Sindilojas), no Centro da cidade.

Nova sede para a SSP-RS

Em evento marcado para as 9h30min desta quarta-feira (13) no Palácio Piratini, o governo do Rio Grande do Sul detalhará o projeto da nova sede da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Também será informada destinação do terreno na rua Voluntários da Pátria onde ficava o prédio implodido no início deste ano, meses após sua destruição por um grande incêndio.

Além do governador Ranolfo Vieira Júnior, estarão presentes o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e os secretários estaduais Claudio Gastal (Planejamento, Governança e Gestão) e Vanius Cesar Santarosa (Segurança Pública).

(Marcello Campos)

