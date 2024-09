Mundo Após pagers, “walkie-talkies” do Hezbollah também explodem e deixam mortos no Líbano

18 de setembro de 2024

Há relatos de dezenas de pequenas explosões pela capital libanesa.

Um dia após pagers do Hezbollah explodirem, vários “walkie-talkies” do grupo extremista também foram detonados nesta quarta-feira (18) em Beirute e no sul do Líbano. Três pessoas morreram e milhares ficaram feridas, de acordo com a agência de notícias estatal libanesa.

Criados na Segunda Guerra Mundial, os “walkie-talkies” são dispositivos de troca de mensagens de voz que mandam e recebem mensagem entre si via ondas de rádio.

Há relatos de dezenas de pequenas explosões pela capital libanesa, e várias imagens feitas pela cidade nesta manhã mostram focos de incêndio. A imprensa local afirmou que alguns “walkie-talkies” foram detonados em funerais de vítimas do ataque aos pagers na terça-feira.

Explosão de pagers

Na terça-feira, uma série de pagers – dispositivos de recebimento de mensagem por texto usados nas décadas de 1980 e 1990, antes de os celulares existirem – utilizados por integrantes do Hezbollah explodiu quase simultamenamente.

Os aparelhos eram usados pelo grupo extremista como forma de comunicação para evitar rastreamento por Israel, já que, ao contrário de celulares, os pagers não têm GPS.

O governo do Líbano e o Hezbollah acusaram Israel de ter implantado explosivos dentro dos pagers, antes mesmo de que os aparelhos fossem comprados pelo grupo extremista.

