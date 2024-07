Política Após pedido de Xuxa, Janja e ministro da Fazenda explicam a inclusão de planos de saúde para animais na reforma tributária

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2024

Janja e Haddad divulgaram um vídeo nas redes sociais Foto: Reprodução de vídeo Janja e Haddad divulgaram um vídeo nas redes sociais. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a primeira-dama Janja Lula da Silva divulgaram um vídeo nas redes sociais para explicar a inclusão de mudanças no texto da reforma tributária a fim de contemplar planos de saúde para animais.

A divulgação ocorreu após pedido da apresentadora Xuxa Meneghel, que entrou em contato com Janja. A primeira-dama, então, acionou Hadadd.

“Hoje você tem uma indústria nascente de planos de saúde para animais, e o projeto que a gente encaminhou, eu não tinha percebido que falamos de saúde humana, mas não falamos de saúde animal”, disse Haddad.

Ele comentou que, após o intermédio de Xuxa, recebeu empresários no seu ministério para esclarecer as demandas do setor. Esses pedidos foram levados aos deputados do GT (grupo de trabalho) da reforma tributária, que acataram as solicitações.

“O GT achou por bem incorporar a proposta equiparando, resumidamente, o plano de saúde à situação fiscal do veterinário, que tem um desconto. Esse desconto se reflete no plano de saúde animal, que vai ficar mais barato”, disse Haddad.

“Mais uma vitória na aprovação histórica da reforma tributária. Os planos de saúde para animais serão equiparados à situação fiscal dos veterinários e ficarão mais baratos para a população. Outra vitória espetacular foi a aprovação da cesta básica imposto zero, incluindo todas as espécies de carne. É mais justiça tributária para todas as brasileiras e brasileiros”, declarou Janja.

