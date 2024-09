Brasil A pedido do Ministério da Justiça, Polícia Federal irá apurar caso de imigrante que morreu após passar mal em aeroporto de São Paulo

Evans Osei Wusu, de 39 anos, fazia parte do grupo que estava retido no aeroporto de Guarulhos, à espera de refúgio. (Foto: Arquivo pessoal)

A Polícia Federal (PF) afirmou nessa sexta-feira (13) que vai apurar o caso do imigrante Evans Osei Wusu, de 39 anos, que morreu após passar mal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

A investigação se dá após um pedido feito pelo Ministério da Justiça e da Segurança para a Diretoria de Polícia Administrativa da Polícia Federal na última terça (10). Até então, a PF havia informado que não cabia investigação por parte do órgão, ressaltando que se houvesse apuração seria feita apenas pela Polícia Civil.

Em um ofício, o secretário nacional de Justiça, Jean Keiji Uema, solicitou “a adoção das providências necessárias à apuração dos fatos no âmbito das competências da Polícia Federal”.

Nessa sexta, um processo investigatório foi aberto, informou a PF. “Informamos que, em razão da solicitação do MJSP, a PF, por meio de procedimento investigatório, irá trabalhará no sentido de esclarecer os fatos que antecederam e posteriormente levaram a óbito o imigrante, nacional de Gana”, afirmou o órgão, em nota.

A família relatou que ele chegou a pedir ajuda e enfrentou dificuldade para receber auxílio. A certidão de óbito de Evans aponta que o ganense morreu de infecção generalizada, após um quadro inicial de infecção urinária.

A Polícia Civil instaurou inquérito na última sexta (6) para investigar a morte de Evans. A investigação está sendo conduzida pela Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur). Na quinta (12), a Secretaria da Segurança Pública afirmou que diligências e oitivas estão sendo feitas.

“O caso é investigado pela 3ª Deatur (Delegacia do Aeroporto de Guarulhos). Diligências e oitivas estão em andamento para o esclarecimento dos fatos. A unidade segue à disposição da família ou do representante legal”.

No dia 6, a Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados do Congresso Nacional enviou um ofício ao Ministério da Justiça pedindo informações sobre as circunstâncias da morte do imigrante.

O documento foi assinado pela senadora Mara Gabrilli, pelo deputado Túlio Gadelha e pelo senador Paulo Paim.

O Ministério Público Federal também abriu uma notícia de fato sobre a morte. Em 30 dias, o órgão decidirá se será instaurada investigação ou se será arquivada.

Vídeos obtidos com exclusividade pela TV Globo e portal g1 mostram o momento em que o imigrante Evans Osei Wusu foi atendido por uma equipe de saúde e levado a um hospital.

As imagens são do dia 11 de agosto. Nelas, é possível ver Evans sentado sem camisa na área restrita para imigrantes, quando funcionários da saúde chegam ao local e vão em sua direção.

Um grupo de imigrantes, ao ver a equipe, fica ao redor dos profissionais e fala com eles. O diálogo não é possível ouvir. Na sequência, os funcionários colocam Evans em uma cadeira de rodas e saem da área restrita com ele. O imigrante foi levado até o Hospital Geral de Guarulhos. A morte foi registrada no dia 13 de agosto, dois dias depois de se internar.

A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, questionada se iria abrir apuração sobre as circunstâncias que se deram a morte de Evans disse, em nota, “que os passageiros que aguardam o processo de admissão no país pela Polícia Federal ficam sob os cuidados das Companhias Aéreas até a sua conclusão”.

Informou ainda, que, “no dia 11/08, a equipe de atendimento a urgências/emergências do Aeroporto, ao ser acionada, imediatamente providenciou atendimento e encaminhamento do passageiro ao Hospital Geral de Guarulhos”.

A companhia aérea Latam disse que “lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares de Evans Osei Wusu”.

“Em 11 de agosto de 2024, o passageiro passou mal e a LATAM solicitou atendimento ao serviço médico do aeroporto de Guarulhos. Posteriormente, acompanhou a remoção e a internação do passageiro no Hospital Geral de Guarulhos, e realizou o contato com as autoridades brasileiras responsáveis e autoridades de Gana no Brasil”, afirmou.

“Em Guarulhos, vale lembrar, a LATAM está oferecendo assistência aos passageiros que embarcaram em seus voos, desembarcaram no aeroporto para conexão e decidiram não continuar suas viagens para o destino final, solicitando refúgio no Brasil à Polícia Federal. Em paralelo, a companhia mantém diálogo permanente e continuará colaborando com as autoridades brasileiras. A LATAM reconhece o compromisso das autoridades brasileiras no atendimento de questões humanitárias e seu importante papel nos cenários local e internacional”, finaliza.

