A Torre Eiffel será reaberta ao público a partir de 25 de junho. O monumento símbolo da capital francesa estava fechado por causa da pandemia de Covid-19 desde 13 de março. Por razões sanitárias, o acesso será limitado e o uso de máscaras obrigatório.

Ela faz parte da lista de lugares indispensáveis dos turistas de passagem por Paris. Para quem descobre a capital francesa pela primeira vez e até mesmo para que já conhece a cidade, a Torre Eiffel sempre está no programa, seja para subir as escadarias, enfrentar o fila nos elevadores ou apenas admirá-la de longe, do terraço de um restaurante ou durante um passeio nas margens do Rio Sena.

Mas desde 13 de março, como praticamente todos os pontos turísticos de Paris, o acesso ao monumento estava proibido. Para a alegria dos visitantes, que começam a voltar aos poucos à capital francesa, os administradores da Torre Eiffel informaram na terça-feira (09) que o monumento será reaberto, após quase três meses sem receber turistas.

Segundo o site da torre, trata-se do período de fechamento mais longo desde a Segunda Guerra Mundial. Em um primeiro momento, os visitantes poderão subir apenas até o segundo andar do monumento. Além disso, os maiores de 11 anos serão obrigados a usar uma máscara de proteção.

