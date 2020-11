Porto Alegre Após quase um mês de interrupção mundial, os testes da vacina experimental da Johson & Johnson contra o coronavírus devem ser retomados em breve no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Imunizante é alvo de pesquisa com voluntários em três hospitais gaúchos. (Foto: EBC)

Com a retomada dos testes da vacina experimental contra o coronavírus em estudo pela empresa belga Janssen-Cilag (divisão da farmacêutica norte-americana Johnson & Johnson), ao menos duas instituições de saúde de Porto Alegre se preparam para iniciar ainda neste mês a pesquisa com voluntários já inscritos: o Hospital de Clínicas e o Conceição.

A pesquisa com o imunizante ficou parada no período de 12 de outubro até a última segunda-feira (2) em todos os países, após um dos participantes – nos Estados Unidos – apresentar reação considerada grave durante a fase de testes com seres humanos.

No Brasil, o reinício foi autorizado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), com a garantia de “segurança aos voluntários brasileiros que pretendam participar do experimento”.

Ainda conforme o órgão regulador, as regras da pesquisa clínica já previam a ocorrência de “eventos adversos” e a identificação desse tipo de intercorrência serve justamente para definir o perfil de segurança de cada medicamento:

“Após avaliar dados do Comitê Independente de Segurança e da FDA [autoridade norte-americana que regulamenta o setor nos Estados Unidos], concluíamos que a relação entre benefício e risco se mantém favorável”.

“É importante destacar que a Anvisa continuará acompanhando todos os eventos adversos observados durante o estudo e, caso seja identificada qualquer situação grave com voluntários brasileiros, tomará as medidas previstas nos protocolos para a investigação criteriosa desses eventos”, acrescentou a agência.

Ao menos 12 voluntários brasileiros (todos do Rio de Janeiro) já haviam participado do teste – recebendo a dose da vacina experimental ou de placebo – no momento da interrupção em âmbito internacional, há quase um mês. O estudo da Janssen-Cilag está sendo conduzido em 11 Etados, com previsão de envolver quase 7,6 mil voluntários com idade superior a 18 anos.

Estudos no RS abrangem três imunizantes

Atualmente, seis instituições localizadas em território gaúcho estão engajadas na terceira fase da testagem (com contingentes mais amplos) da segurança e eficácia de três vacinas experimentais contra a Covid:

– Hospital de Clínicas e Hospital Conceição: testes com a vacina da farmacêutica belga Janssen, vinculada ao conglomerado norte-americano Johnson & Johnson.

– Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Hospital Universitário de Santa Maria, na Região Central – estudo clínico da vacina em desenvolvimento pela Universidade de Oxford (Reino Unido) em parceria com a farmacêutica anglosueca AstraZeneca;

– Hospital São Lucas da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica), em Porto Alegre, e Hospital Escola da UFPel (Universidade Federal de Pelotas), na Região Sul do Estado – pesquisa do imunizante da empresa chinesa Sinovac;

(Marcello Campos)

