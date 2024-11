Política Após quatro meses de tratamento, Eduardo Suplicy anuncia que está curado de câncer linfático

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), de 83 anos, afirmou no sábado (16), que está curado do linfoma não Hodgkin. A doença é um tipo de câncer que ataca o sistema linfático, responsável pelas defesas do corpo. Ele começou o tratamento há quatro meses.

“Felizmente estou curado. Os médicos informaram que o meu linfoma está terminado e agora só falta completar o tratamento. Agradeço muito a todas as pessoas que torceram para que minha saúde seja a melhor possível e para que eu possa voltar ao trabalho pleno na Assembleia Legislativa”, disse Suplicy.

A declaração do deputado estadual foi concedida durante a ExpoCannabis Brasil. Feira, realizada na capital paulista, para disseminar os avanços do uso da maconha medicinal e debater os diversos temas em torno do assunto, como a viabilidade da legalização e a comercialização da substância.

Em imagens publicadas nas redes sociais, Eduardo Suplicy aparece sentado em uma cadeira de rodas elétrica, se deslocando pelo palco da ExpoCannabis. Ao contar sobre a remissão, ele é aplaudido de pé. Conforme o próprio político, para garantir qualidade de vida, ele terá de passar por sessões de imunoterapia.

“Se antes tinha sonhos, agora eles só aumentaram! Não irei descansar enquanto não ver instituída a Renda Básica de Cidadania no Brasil e no mundo”, complementou ele.

A postagem acumula mais de 42 mil curtidas, e quatro mil comentários, a maioria de seguidores que expressaram felicidade com a notícia.

“Depois de quatro meses de batalha, finalmente foi constatada a remissão do meu linfoma. Continuo o tratamento, ainda falta uma sessão de imunoterapia, e como minha imunidade está muito baixa, mantenho isolamento parcial”, escreveu o político na sua página oficial no Instagram.

Segundo especialistas em oncologia, remissão é quando o câncer não é mais detectado por nenhum exame. Já a cura ocorre a partir do momento em que a doença é totalmente erradicada. Essa constatação é feita após cinco anos sem sinal do câncer.

Suplicy, de 83 anos, usou sua página na internet, que conta com mais de 900 mil seguidores, para agradecer ao apoio que recebeu. E voltou a comentar sobre uma de suas propostas políticas: a renda básica para a população.

“Mas, se antes tinha sonhos, agora eles só aumentaram! Não irei descansar enquanto não ver instituída a Renda Básica de Cidadania no Brasil e no mundo!”, escreveu o petista.

O deputado estadual foi diagnosticado com o linfoma não Hodgkin em julho deste ano, em fase inicial. De acordo com a equipe médica, isso colaborou para a chance do tratamento ser bem sucedido. Apesar de ter recebido o diagnóstico em julho, o caso só foi divulgado no final de outubro, quando o deputado afirmou que já estava em tratamento avançado e que continuaria seus trabalhados na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e também suas aulas de ginástica.

O principal sintoma do linfoma não Hodgkin é o aumento dos gânglios linfáticos, que se manifesta pelo surgimento de caroços em regiões como o pescoço, virilha e axila. Outros sintomas podem incluir febre, suor noturno, tosse, coceira na pele e perda de peso.

Entre as opções de tratamento, estão a quimioterapia, a imunoterapia, a radioterapia e o transplante de medula óssea. Segundo informações da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), as chances de cura são, em média, de 60% a 70%.

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que são registrados 12 mil casos da doença por ano, sendo homens mais afetados que mulheres. Os óbitos giram em torno de 4,4 ao ano.

