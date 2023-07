Tecnologia Após “quebrar a internet”, Threads registra queda no número de usuários diariamente ativos

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2023

Tempo gasto na rede social também diminuiu: de 20 para 10 minutos. (Foto: Reprodução)

O Threads, nova rede social da Meta, bateu recordes ao atrair milhões de usuários em questão de horas. O Brasil é um dos países que mais aderiram à plataforma em seus primeiros dias de existência, e após o sucesso inicial, o aplicativo começou a registrar uma queda no número de usuários ativos.

Dados levantados pelo Sensor Tower indicam que, na última terça e quarta-feira (11 e 12 julho), o número de usuários diariamente ativos no Threads caiu 20% em relação ao sábado, dia 8 de julho. O mesmo relatório mostra que o tempo gasto na rede social diminuiu 50% no mesmo período analisado, caindo de 20 para 10 minutos.

Anthony Bartolacci, diretor de gerência da empresa de análise de mercado, afirma que o lançamento do Threads “quebrou a internet” – expressão utilizada para descrever qualquer assunto viral na web – com um rápido crescimento da base de usuários, mas após registrar um pico, o interesse dos usuários parece ter começado a diminuir.

As estatísticas foram reforçadas por um estudo paralelo da Similarweb. De acordo com a empresa de analytics, o Threads perdeu 25% de seus usuários diariamente ativos entre o pico de novas contas no dia 7 de julho até o dia 10 de julho.

“Vimos o engajamento cair um pouco no fim de semana e, na segunda-feira (10 de julho), estimamos que o Threads tinha 36,6 milhões de usuários ativos somente no Android”, disse David Carr, gerente sênior de insights da Similarweb, em entrevista à CNBC.

Rival do Twitter

O Threads é visto como a resposta da Meta para o surgimento de redes sociais baseadas em texto e discussões em linha que buscam atrair usuários do Twitter, que, com a gestão de Elon Musk, passou a enfrentar reprovação de várias pessoas em vista de decisões que não agradaram à comunidade, incluindo a necessidade de pagar pelo selo azul.

Após menos de duas semanas de existência, é natural que a nova plataforma registre uma queda no número de inscrições. Representantes da Meta disseram que o sucesso inicial do Threads “superou as expectativas”. Agora, o objetivo é tornar a rede social cada vez mais amigável para os novos usuários.

“Lançamos o aplicativo há pouco mais de uma semana, e nosso foco agora é garantir um desempenho estável, entregar novos recursos e continuar a melhorar a experiência nos próximos meses”, disse um porta-voz da empresa. Adam Mosseri, chefe do Instagram, promete a chegada de uma versão web, hashtags e outros recursos ao Threads.

Threads indisponível

A Meta decidiu não lançar o Threads na Europa, de modo que a rede social esteja disponível somente em países selecionados — incluindo o Brasil. A Comissão de Proteção de Dados (DPC) da Irlanda reiterou que a plataforma não está de acordo com as regras estabelecidas pela lei de proteção de dados do bloco econômico.

A quantidade de dados coletados pelo Threads ultrapassa os rastreamentos do Twitter e Bluesky, por exemplo. A lista de informações acessadas pela histórico de compras, conteúdo do usuário, localização, histórico de busca, informações financeiras, identificadores, dados de saúde e condicionamento físico e vários outros itens.

Usuários europeus tentaram burlar a restrição utilizando redes privadas virtuais (VPN), mas a Meta confirmou que está bloqueando as tentativas de acesso.

“O Threads não está disponível atualmente na maioria dos países da Europa, e tomamos medidas adicionais para impedir que as pessoas o acessem neste momento”, disse um porta-voz da Meta.

