Flávio Pereira Após quebrar acordo, Luiz Marenco terá novo encontro com os símbolos gaúchos na terça

Por Flavio Pereira | 8 de julho de 2023

Deputado Luiz Marenco (PDT) retirou a emenda que permitia referendo para alteração dos símbolos gaúchos. (Foto: divulgação/ALRS)

O personagem da semana na Assembleia Legislativa foi o deputado Luiz Marenco (PDT). Após firmar um acordo com outros oito líderes partidários, Marenco encaminhou uma emenda (Emenda 01) à chamada PEC dos Símbolos, apresentada pelo deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) e outros 24 parlamentares, que institui a proteção e imutabilidade dos símbolos do Estado do Rio Grande do Sul (bandeira, hino e armas). A votação estava sendo retomada em plenário, quando Marenco, devidamente pilchado como de costume, pediu a palavra, e pegou todos de surpresa ao anunciar que estava retirando a emenda que fazia parte do acordo. A quebra do acordo, algo inédito no Legislativo, surpreendeu ao próprio presidente da casa, deputado Vilmar Zanchin (MDB), e aos demais líderes, que providenciaram em outra emenda semelhante, e trabalharam para o encerramento da sessão até que se refizessem da surpresa. A votação foi adiada para a próxima terça-feira, dia 11.

Rodrigo Lorenzoni diz que “nesta casa, a palavra empenhada vale”

Segundo o deputado Rodrigo Lorenzoni, “a verdade do que aconteceu: na sessão impossibilitou votação nossa PEC. Ao longo dos trabalhos, a PEC sofreu muitos aperfeiçoamentos e chegamos a um texto final a partir de um acordo feito por muitos deputados e lideres que culminou com uma emenda assinada pelo deputado Luiz Marenco e outros 8 lideres partidários. O texto final dizia que os símbolos do RS ficam protegidos pela constituição e somente através de um referendo com o voto dos gaúchos e das gaúchas eles poderão ser alterados. O que aconteceu é que o deputado Luiz Marenco, num ato inédito na Casa, descumpriu a sua palavra, rompeu o acordo, demonstrou que não tem conexão com as tradições gaúchas, e resolveu se aliar aos deputados da extrema esquerda. Hoje nós temos uma aliança do deputado Luiz Marenco, com os deputados que não se levantam quando o hino toca, caso do PSol, PCdoB e PT. Até terça-feira, seguiremos dialogando e pedindo apoio de todos para que possamos aprovar a PEC de defesa dos nossos símbolos. Nós fizemos um acordo, eu assinei a emenda, não dei autorização para que ela fosse retirada, e sou do tempo em que a palavra vale no Rio Grande do Sul. E o que eu aprendi com muitos líderes, sejam de governo ou de oposição, sejam de esquerda ou de direita, é que nesta casa, a palavra vale”.

Marcus Vinicius citou letra “De boca em boca”, de Luiz Marenco

O deputado Marcus Vinicius (PP), ao se mostrar surpreso com a quebra de acordo do deputado Luiz Marenco (PDT), lembrou uma letra de autoria do próprio pedetista, da música “De boca em boca”, que, segundo ele, traduz o momento: “Andam falando por aí, de boca em boca. Que a nossa fibra e nossa garra esmoreceu. Que andam pisando em nosso pala. Quem consente é certamente porque a fibra já perdeu.”

Reforma Tributária já está no Senado

A um custo altíssimo para os cofres públicos, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma tributária (PEC 45/19), que simplifica impostos sobre o consumo, prevê a criação de fundos para o desenvolvimento regional e para bancar créditos do ICMS até 2032, e unifica a legislação dos novos tributos. A proposta foi aprovada em dois turnos, em votação concluída ontem, e seguiu para o Senado Federal. A proposta foi aprovada no Plenário por 382 votos a 118 no primeiro turno e por 375 votos a 113 no segundo turno de votação.

Nos bastidores: Lira tinha compromisso com o cruzeiro de Wesley Safadão

Nos bastidores, o que mais se comentava ontem, em Brasília, era a pressa do presidente da Câmara Arthur Lira em antecipar o recesso parlamentar, apressando a votação da PEC da Reforma Tributária. O motivo seria curioso: Lira não queria perder a festa do cruzeiro do Wesley Safadão. Arthur Lira viaja neste fim de semana para Orlando, na Flórida, para chegar a tempo de participar do cruzeiro “Ilha exclusiva do Safadão nas Bahamas”, entre os dias 10 e 13 de julho.

