Grêmio Após reapresentação, Grêmio realiza atividades em dois turnos

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Grêmio tem pela frente a decisão da Recopa Gaúcha, no dia 8, contra o São José, na Arena. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma terça-feira gelada, com mínimas chegando a 6°C e sensação térmica de 2ºC, marcou o segundo dia de atividades do elenco gremista após a reapresentação no Centro de Treinamento Luiz Carvalho. O grupo de jogadores participou de trabalhos pela manhã e pela tarde, com foco principal em exercícios técnicos e físicos, acompanhados de perto pelo técnico Mano Menezes.

Após os dias de recesso, o Grêmio retomou atividades na tarde de segunda (23), para período intenso de quinze dias de treinamentos. Nessa terça, a equipe iniciou os trabalhos na academia, como de costume, e após passou ao aquecimento em campo. Sob a coordenação dos preparadores físicos Flavio de Oliveira e Rogerio Dias, junto ao auxiliar Marcel Cardozo, o elenco realizou atividades divididas em estações.

Os circuitos físicos envolveram corridas em grupo, dinâmicas de agilidade e coordenação, além de trocas de passes curtos e cabeceios. Em paralelo, os arqueiros realizaram atividades específicas com o treinador de goleiros Mateus Famer e o auxiliar Everson Pereira.

Na segunda parte do treino, o elenco foi dividido em grupos para novo exercício de trocas de passes, agora em pequenos quadrantes, com foco também em marcação e pressão.

Para finalizar, o grupo foi separado em quatro times para atividades técnicas em campo reduzido. Com sete jogadores cada, as equipes se enfrentaram em exercício de ataque versus defesa, com transição no meio campo.

À tarde, as atividades tiveram como foco exercícios de força, realizados na academia do CT, sob coordenação da equipe de comissão técnica e profissionais especializados em Ciência, Saúde e Perfomance.

Os trabalhos neste período visam preparar a equipe para a sequência da temporada e para a decisão da Recopa Gaúcha, que será disputada em 8 de julho, na Arena, contra o São José.

Nesta quarta (25), os trabalhos serão realizados no final da manhã, às 11h, com apresentação do meio-campista Alex Santana às 13h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/apos-reapresentacao-gremio-realiza-atividades-em-dois-turnos/

Após reapresentação, Grêmio realiza atividades em dois turnos

2025-06-24