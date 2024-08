Política Após registros de candidatos, Congresso Nacional tem 84 parlamentares concorrendo nas eleições municipais

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

Os dados consideram deputados em exercício e parlamentares que se licenciaram para atuar nas campanhas. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Com a confirmação das candidaturas para as eleições municipais, o Congresso Nacional terá 84 parlamentares concorrendo no pleito de outubro. No Senado, são quatro congressistas que vão disputar vagas em prefeituras.

Da Câmara, são 80 deputados concorrendo. O número representa 15% dos 513 integrantes da Casa. Da lista, 74 estão na disputa por cargos em prefeituras. Outros seis deputados suplentes disputam vagas de vereadores.

O levantamento, com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), considerou parlamentares que tomaram posse na legislatura atual, incluindo 20 suplentes que assumiram vagas temporariamente na Câmara.

Os dados consideram deputados em exercício e parlamentares que se licenciaram para atuar nas campanhas. O período eleitoral afetou o calendário de atividades da Casa e por isso os deputados acordaram semanas específicas para votações.

De acordo com a CNN, PT e PL são os partidos com maior número de congressistas candidatos. As duas siglas têm nas eleições 16 candidatos, que já ocupam ou ocuparam vagas no Congresso.

Senado

Todos os senadores que tentam cargos nas eleições foram eleitos em 2018 e têm mandatos que acabam no fim de 2026 no Senado. Apesar disso, concorrem a uma nova função pública. Se forem eleitos, terão mandatos de 2025 a 2028 no Executivo municipal. Os senadores que concorrem são:

– Carlos Viana (Podemos-MG), para prefeito de Belo Horizonte (MG);

– Eduardo Girão (Novo-CE), para prefeito em Fortaleza (CE);

– Vanderlan Cardoso (PSD-GO), para prefeito em Goiânia;

– Rodrigo Cunha (Podemos-AL), para a vice-prefeito de Maceió (AL).

2024-08-25