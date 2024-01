Geral Após reunião com Lula, General Motors anuncia investimentos de R$ 7 bilhões no País

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Fábrica da General Motors em São Caetano do Sul (SP). Segundo a montadora, os investimentos começam a partir deste ano. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A General Motors (GM) anunciou nessa quarta-feira (24) um investimento de R$ 7 bilhões no Brasil até 2028. Segundo a montadora, os investimentos começam a partir deste ano. O anúncio acontece pouco mais de um mês após o desligamento de mais de mil funcionários da empresa no Estado de São Paulo.

A montadora destacou que o investimento tem foco em mobilidade sustentável, abrange a renovação completa do portfólio de veículos e o desenvolvimento de tecnologias para o mercado local, além de criação de novos negócios.

O anúncio foi feito na manhã dessa quarta, em Brasília (DF), em encontro do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do vice Geraldo Alckmin (PSB), com Shilpan Amin e Santiago Chamorro, presidentes internacional e da América do Sul da GM, respectivamente. Após o encontro, o presidente Lula comentou sobre a reunião no X (antigo Twitter).

“Hoje conversei com o presidente da General Motors International, Shilpan Amin, e o presidente da empresa para a América do Sul, Santiago Chamorro sobre a primeira fase do novo plano de investimentos da empresa no Brasil, no valor de R$ 7 bilhões até 2028. Esses investimentos vêm em boa hora, com a retomada do crescimento econômico brasileiro com programas como Novo PAC e a Nova Política Industrial. Reindustrialização e compromisso com o desenvolvimento sustentável”, escreveu.

Além dos investimentos com foco na mobilidade sustentável, a GM afirmou que as fábricas da empresa no país receberão ‘evoluções que as tornarão mais modernas, ágeis e sustentáveis’.

“A companhia segue com sua visão de futuro, de um mundo com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento. Esta estratégia engloba recursos avançados de segurança veicular e de produtos cada vez mais eficientes do ponto de vista energético e ambiental”, diz a companhia em nota.

O novo ciclo de investimento é 30% menor que os R$ 10 bilhões do anterior, anunciado em 2019. O aporte foi interrompido em 2020, quando a pandemia de Covid-19 começou, e retomado no ano seguinte, segundo a própria empresa.

No Brasil, a GM possui cinco fábricas, sendo três delas no Estado de SP – nas cidades de São José dos Campos, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes –, uma no Rio Grande do Sul, em Gravataí, e outra em Santa Catarina, na cidade de Joinville.

O investimento anunciado pela GM acontece pouco mais de um mês após cerca de 1,1 mil funcionários aderirem a um Plano de Demissão Voluntário aberto pela empresa.

Aprovado pelos trabalhadores, o PDV foi aberto depois da Justiça do Trabalho determinar o cancelamento de 1,2 mil demissões que a GM havia feito nas três unidades.

“É uma grande contradição porque a gente viu, há alguns dias, a GM demitindo 1.200 [funcionários] no Estado de São Paulo e toda a luta que teve do Sindicato para o cancelamento das demissões. A gente já colocava, naquela época, a nossa posição de que a montadora, mesmo anunciando que teve queda na venda de veículos, que teria total condição de manter todos os postos de trabalho, ao contrário do que ela falava, de toda a queda que ela tinha”, afirmou Weller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos.

O sindicalista afirmou que pretende convocar uma reunião com a empresa para que sejam detalhados os investimentos.

“A gente já tem um acordo de investimentos que foi feito em 2019, que a empresa tem que cumprir, e se for ter algum novo investimento, é claro que o Sindicato vai brigar e batalhar para que os investimentos venham para São José dos Campos”, completou. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/apos-reuniao-com-lula-general-motors-anuncia-investimentos-de-r-7-bilhoes-no-pais/

Após reunião com Lula, General Motors anuncia investimentos de R$ 7 bilhões no País

2024-01-24