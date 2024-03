Geral Após reunião com Lula, presidente da Petrobras diz que fica no cargo

Por Redação O Sul | 11 de março de 2024

Presidente Lula em reunião com o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o Presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, no Palácio do Planalto. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou após reunião com o presidente Lula e com ministros, que continuará no cargo e que uma possível troca não foi tratada no encontro. Questionado se fica no cargo, ele respondeu: “Claro que sim, não teve problema nenhum com isso. Zero problema”.

O presidente Lula reuniu mais cedo, por mais de três horas, o presidente da Petrobras e os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Fazenda, Fernando Haddad, entre outros nomes do governo, para discutir a decisão da estatal de não distribuir dividendos extras aos acionistas.

Ao ser perguntado sobre a questão dos dividendos, Prates se esquivou: “Eu prometi lá que não vou mais falar sobre esse assunto. Quanto mais eu falo, mais inventam moda. Então quem vai falar sobre esse assunto é o ministro (Alexandre) Silveira.”

Entenda a crise

A retenção de 100% dos dividendos extraordinários da estatal derrubou as ações da empresa e, também, é reflexo de uma disputa interna no próprio governo. A Petrobras perdeu mais de R$ 55 bilhões em valor de mercado em um só dia.

Segundo informações da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, Prates defendia a proposta de distribuir aos acionistas 50% dos recursos que sobraram livres no caixa após o pagamento dos dividendos regulares – R$ 43,9 bilhões.

Por outro lado, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendia reter esse dinheiro em um fundo de reserva. O governo tem maioria no Conselho de Administração da empresa, com 6 dos 11 conselheiros. Lula arbitrou e acabou decidindo que empresa não pagaria dividendo extra.

Silveira conta com o apoio do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Essa ala do governo argumenta que a retenção desse recurso preserva o fluxo de caixa da Petrobras, sem abrir mão do compromisso da companhia de pagar dividendos futuramente, revendo a decisão em outro momento.

Prates, no entanto, defende que se não pagar o extra aos acionistas poderia derrubar o valor de mercado da Petrobras e de que não há riscos em fazer os pagamentos. Frente a mais uma queda de braço com o ministro Alexandre Silveira e a Casa Civil, o presidente da Petrobras tem buscado apoio junto ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. As informações são do jornal O Globo.

