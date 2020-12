Variedades Após rumores de festa de réveillon de Neymar, a assessoria do jogador nega que evento seja dele

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

A equipe de comunicação do jogador cravou que “não existe festa alguma” e chamou a residência de “casa fake”. (Foto: Reprodução/Instagram)

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, entrou nos assuntos mais comentados nas redes sociais. Isto porque o craque estaria promovendo uma festa de cinco dias e para 500 convidados em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. As informações foram publicadas inicialmente pelo jornalista Ancelmo Góis, do jornal “O Globo”. Em contato com a Jovem Pan, no entanto, a assessoria do camisa 10 da Seleção Brasileira negou que o atleta está organizando o evento em plena pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Segundo o colunista, a balada de Neymar está acontecendo desde a última sexta-feira (25), em uma casa alugada com cinco quartos, piscina, churrasqueira, deque privativo para receber barcos e fica em uma área de cinco mil metros quadrados. Para evitar chamar a atenção da vizinhança, o astro teria construído um anexo com proteção acústica. Ao falar com a Jovem Pan, porém, a equipe de comunicação do jogador cravou que “não existe festa alguma” e chamou a residência de “casa fake”.

No Twitter, diversas pessoas se manifestaram com a informação sobre a festa. “O PSG não vai fazer nada sobre essa festa do Neymar pra 500 pessoas? Que bagunça que esse mundo! Meu Deus”, reclamou uma internauta. “Olha o povo criticando o Neymar e indo em festinha clandestina todo final de semana”, defendeu outra.

Vale lembrar que Neymar está se recuperando de uma lesão no tornozelo sofrida no dia 13 de dezembro, na partida contra o Lyon, após entrada dura do compatriota Thiago Mendes. Devido ao incidente, o camisa 10 do PSG acabou desfalcando o time nas partidas contra o Lorient, Lille e Strasbourg, todas válidas pelo Campeonato Francês.

Convidados lotam região

Apesar da negativa da assessoria do jogador, a mansão alugada pelo craque na região já está lotada, e não param de chegar mais convidados, de várias partes do mundo, como Miami e Barcelona.

Duas convidadas chegaram na segunda-feira (28), inclusive, de um jatinho particular fretado pelo jogador, vindas de Porto Alegre. Camila Remedy e Fernanda Brum, eleitas Musas do Brasileirão e que estamparam juntas a capa da revista “Sexy”, postaram durante a viagem. “Vamos de jatinho para encerrar o ano com glamour”, escreveram elas no Instagram.

Além delas, três modelos vieram diretamente de Miami, nos EUA, para a festa: Kiki Passo, Michelle Nevius e Jessica Bartlett. As belas posaram juntas a caminho da mansão e animadíssimas. Todas foram convidadas por Neymar e os parças através de direct do Instagram.

Pulseiras Vips

A organização do evento promovido por Neymar tem até pulseiras de acesso ao local distribuídas entre os convidados. A cada dia de festa, uma cor diferente. Fotos postadas por quem já está por lá mostram o acessório. Por enquanto, o uso do celular e as postagem estão liberadas.

Entre os convidados que já chegaram para a festa, orçada em R$ 4 milhões, estão influenciadores digitais, atletas e modelos. Carol Dantas, ex-mulher do jogador, também está presente. Neymar tem evitado postagens em seu Instagram, com 144 milhões de seguidores. Ontem, postou um único vídeo em que mostrava o tratamento na recente lesão que sofreu.

Diante da repercussão negativa, foram criados vários perfis na rede social para “denunciar” a festa e cancelar seus convidados. “Essa festa vai ser contagiante”, diz a descrição de um dos perfis criados.

