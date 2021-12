Política Após se sentir traído em votação para o Tribunal de Contas da União, Fernando Bezerra entrega cargo de líder do governo

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2021

Bezerra, que recebeu 7 votos, se sentiu traído Foto: Pedro França/Agência Senado Bezerra, que recebeu 7 votos, se sentiu traído.(Foto: Pedro França/Agência Senado) Foto: Pedro França/Agência Senado

O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) entregou nesta quarta-feira (15) o cargo de líder do governo no Senado.

A decisão foi tomada um dia após o plenário do Senado ter aprovado o nome do senador Antonio Anastasia (PSD-MG) para o cargo de ministro do TCU (Tribunal de Contas da União).

Bezerra, que recebeu 7 votos, se sentiu traído. Anastasia recebeu 52 votos e Kátia Abreu (PP-TO), 19 votos. Cálculos internos apontavam que o então líder do governo receberia entre 35 e 38 votos.

Com a vitória de Antonio Anastasia para a vaga de ministro do TCU, Fernando Bezerra confidenciou a interlocutores que se sentiu traído pelo governo Bolsonaro. Segundo aliados do agora ex-líder do governo, até a véspera da votação, a contagem de votos dava vitória a Fernando Bezerra.

Só que, no dia da votação, os senadores governistas mudaram de lado, passando a apoiar Antonio Anastasia, que também contava com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

“O líder não merecia isso, se empenhou pela votação de propostas importantes do governo: reforma da Previdência, privatização da Eletrobras e, agora, a PEC dos Precatórios. O governo não teve a decência de avisá-lo que ele não teria mais os votos dos governistas. Ele teria retirado sua candidatura”, afirmou um interlocutor.

