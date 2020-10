Magazine Após separação, Gusttavo Lima negocia compra de apartamento de luxo em Goiânia

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Sertanejo já está vivendo em imóvel em zona nobre da cidade, confirma assessoria Foto: Reprodução/Instagram Sertanejo já está vivendo em imóvel em zona nobre da cidade, confirma assessoria. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima está negociando a compra de um luxuoso apartamento no Edifício Victorian, em um bairro de nobre de Goiânia (GO), o Marista, para onde se mudou após a separação de Andressa Suita. “As negociações estão em andamento”, confirmou a assessoria do sertanejo, pai de Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2, com a modelo.

Com 32 andares e unidades a partir de R$ 4 milhões, os apartamentos têm quatro suítes, 404 metros quadrados e de 4 a 5 vagas de garagem. Gusttavo estaria vivendo no 26º andar – sua assessoria negou que ele tivesse se mudado para a cobertura.

O prédio tem vista privilegiada da cidade, com segurança 24 horas, spa e academia. No site do empreendimento, é possível ver um vídeo de uma unidade padrão, com ar-condicionado central, elevador automotivo até cada andar e cozinha gourmet, entre outras amenidades.

Gusttavo e Andressa viviam em uma fazenda em Goiás, famosa nas redes sociais pelas dimensões e fachadas com colunas. Após o fim do casamento, ela está com os filhos em um condomínio de luxo. Antes da separação, o ex-casal tinha se mudado temporariamente da mansão devido a reformas no local.

