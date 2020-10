“Fiquei aqui com o único objetivo de conhecer essa maravilha e não queria ir embora sem conseguir isso”, disse o viajante ao jornal peruano “La República”.

Na região, Katayama acabou recebendo o apelido de “o último turista de Machu Picchu”, e se tornou uma celebridade local, enquanto ocupava seu tempo dando aula de lutas marciais e técnicas de meditação e fazendo trilhas nos arredores.

Segundo o ministro de Cultura do Peru, Alejandro Neyra, tratou-se de “um pedido especial” feito pelo próprio turista.

“Ele havia vindo ao Peru com o sonho de poder entrar”, afirmou na segunda-feira (12) à agência de notícia Reuters, o ministro de Cultura do Peru, Alejandro Neyra. “O cidadão japonês entrou juntamente com o chefe do parque para que pudesse realizar esse sonho antes de retornar a seu país.”

Desta vez, o parque foi aberto apenas para Katayama. Mas outros visitantes poderão entrar novamente em Machu Picchu em novembro, segundo Neyra. Ainda não há uma data exata para a reabertura, mas já foi definido que serão permitidas 675 pessoas por dia, o que significa 30% da capacidade atual. Só poderão entrar grupos de até oito pessoas por vez, sempre acompanhados por guias. Antes da pandemia, a cidadela inca recebia entre dois mil e três mil pessoas por dia, podendo chegar a cinco mil, na alta temporada. Em março, no último dia de visitação, o número foi de 2.500 turistas.

O ministro afirmou que ao menos 20 museus e sítios arqueológicos do país serão reabertos em 15 de outubro, com 50% de sua capacidade. Entre eles estão a cidade de barro de Chan Chan, no norte do país. Já as Linhas de Nazca, outra atração mundialmente famosa, poderão voltar a receber visitantes em 10 de novembro.

O Peru está entre os países mais afetados pela covid-19 no mundo. Até esta terça-feira (13), haviam sido registrados 851.171 casos, com 33.357 mortes.