Por Redação O Sul | 6 de abril de 2025

Previsão é de que o Switch 2 chegue ao mercado americano a US$ 450. (Foto: Divulgação/Nintendo)

A Nintendo anunciou que está adiando as pré-vendas do novo Switch 2 devido a preocupações com o impacto das tarifas globais instituídas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A decisão foi tomada em meio à crescente incerteza sobre como essas tarifas afetariam os custos e a dinâmica do mercado, afetando diretamente os planos de lançamento da gigante dos videogames.

As pré-vendas do novo dispositivo, que estavam programadas para começar na próxima quarta-feira, dia 9 de abril, não ocorrerão mais na data inicialmente prevista. A empresa comunicou oficialmente o adiamento na última sexta-feira (4). “A fim de avaliar o impacto potencial das tarifas e as condições de mercado em evolução”, disse um porta-voz da Nintendo. A medida visa garantir que a empresa possa se ajustar adequadamente a um cenário global em constante mudança, considerando o impacto das tarifas sobre os custos de produção e, por consequência, sobre os preços finais do produto.

Apesar do adiamento nas pré-vendas, a Nintendo assegurou que o lançamento do Switch 2 continuará sendo realizado conforme o planejado, com o dispositivo chegando ao mercado em 5 de junho. O preço do novo console será de US$ 450 nos Estados Unidos, o que equivale a cerca de R$ 2.500, dependendo da cotação do dólar. No entanto, a empresa ainda não divulgou uma nova data para o início das pré-vendas, deixando os consumidores ansiosos para obter mais detalhes sobre a situação.

Esse adiamento gerou uma reação negativa no mercado financeiro. As ações da Nintendo, que são negociadas nos EUA, caíram 3,6% no fim da manhã de sexta-feira, em Nova York, refletindo a preocupação dos investidores com o possível impacto das tarifas sobre a operação da empresa e a recepção do novo console. A queda nos papéis da empresa destaca o nervosismo dos mercados diante de um cenário econômico instável, no qual as tarifas de importação podem afetar diretamente as margens de lucro das empresas multinacionais.

A Nintendo, sediada em Kyoto, Japão, revelou o Switch 2 no início da semana passada, justamente no mesmo dia em que Donald Trump anunciou novas tarifas globais. Entre as medidas, estavam taxas de 24% sobre o Japão e 46% sobre o Vietnã, dois países onde a Nintendo tem transferido uma parte significativa da sua produção nos últimos anos. (Com informações da agência de notícias Bloomberg)

