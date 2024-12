Rio Grande do Sul Após temporal, motociclista morre em Canoas ao se enroscar em fio energizado

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2024

Ele estava sozinho no momento do acidente e se direcionava para o local de trabalho. Foto: Divulgação/BM Ele estava sozinho no momento do acidente e se direcionava para o local de trabalho. (Foto: Divulgação/BM) Foto: Divulgação/BM

Um motociclista morreu na madrugada desta segunda-feira (2) após se enroscar em um fio energizado na cidade de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O fio estaria solto em decorrência do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul no domingo (1º). Ele estava sozinho no momento do acidente e se direcionava para o local de trabalho.

A vítima morreu carbonizada no local e não teve o nome divulgado. A 1ª Delegacia de Canoas vai investigar o caso. Na cidade, o acumulado de chuva foi de 37 milímetros em apenas cinco horas segundo dados do Escritório de Resiliência Climática e Defesa Civil de Canoas (Eclima).

As fortes chuvas que caíram sobre o Estado causaram estragos em pelo menos 60 municípios. Segundo dados divulgados no final da tarde desta segunda pela Defesa Civil gaúcha, as precipitações foram causadas pelo avanço de uma frente fria, aliada a um sistema de baixa pressão, e, em algumas regiões, foi acompanhada por ventos intensos, descargas elétricas e queda de granizo.

Em Arroio do Tigre, na Região dos Vales, o vento derrubou um pavilhão, construído com estrutura metálica, no Parque Municipal Atílio Pasa. Segundo a secretaria municipal de Saúde, mais de 50 pessoas que estavam no local, participando de um evento cultural e gastronômico aberto ao público na última sexta-feira (29), precisaram receber atendimento médico. Pelo menos seis pacientes precisaram ser encaminhados para hospitais da região.

Em São José do Herval, no nordeste do Estado, a queda de árvores bloqueou a BR-386, na altura do quilômetro 287, no início desta manhã. Em Camaquã, a chuva destruiu parte da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Beckel, localizada na zona rural. Um vídeo que circula na internet desde as primeiras horas da manhã exibe o prédio parcialmente destelhado, salas com bastante água e equipamentos, mobiliário e documentos avariados. O vento forte também derrubou árvores que atingiram a escola.

De acordo com a Defesa Civil estadual, os 60 municípios que comunicaram ter registrado algum dano são:

1. Aceguá: 1 casa com telhado danificado;

2. Ajuricaba: 1 casa destelhada;

3. Arambaré : Relatos de queda de granizo, destelhamentos e quedas de árvores, equipes em atendimento;

4. Arroio do Tigre: Vento forte danificou um pavilhão localizado no Parque Municipal de Eventos Atílio Pasa. Conforme o prefeito, 30 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital local. Todas as vítimas estão estáveis sem risco de morte. Uma vítima foi transferida para Canoas em razão de fratura na pélvis. Ainda que, os geradores do hospital não têm capacidade de alimentar os equipamentos de imagem.

5. Arroio dos Ratos: 2 casas destelhadas;

6. Boa Vista do Cadeado: Danos em 5 estufas de hortaliças, 8 casas e 5 galpões;

7. Boqueirão do Leão: Destelhamentos e árvores caídas;

8. Cacequi: Queda de árvores na RS 640;

9. Cachoeirinha: Queda de Árvores, alagamentos pontuais, 06 residências com telhados danificados;

10. Candiota: 1 residência destelhada;

11. Canguçu: Casas e estufas de tabaco com os telhados danificados;

12. Canoas: Ocorrências de destelhamentos. 1 óbito (condutor de motocicleta que acabou por colidir com fios elétricos energizados). Morte por choque elétrico;

13. Carazinho: Destelhamento de 50 residências em vários bairros e quedas de árvores;

14. Cerrito: 5 casas destelhadas.

15. Colinas: Chuva forte com vento (Defesa Civil Municipal atendendo os afetados com distribuição de lonas);

16. Coxilha: 4 residências parcialmente destelhadas;

17. Chuvisca: Destelhamento de residências e quedas de árvores no município, equipes em atendimento;

18. Dom Pedrito: 1 casa destelhada vários pontos de alagamentos e um poste caído;

19. Eldorado do Sul: Árvores caídas, alagamentos pontuais e 2 casas destelhadas;

20. Encruzilhada do Sul: Destelhamento em um assentamento do município;

21. Entre-ijuís: 4 casas destelhadas;

22. Erechim: Queda de árvore em via pública;

23. Ernestina: 1 casa parcialmente destelhada e 1 galpão caído;

24. Estrela: Cidade parcialmente sem luz;

25. Eugênio de Castro: 1 residência e 1 galpão destelhados;

26. Gramado: Relatos de destelhamentos devido aos ventos fortes;

27. Igrejinha: 4 casas com danos parciais no telhados;

28. Imbé: Cidade sem luz, chuva com vento. Destelhamentos e alagamentos;

29. Itaqui: Residências danificados pelo vendaval e realizam entrega de lonas;

30. Ivoti: 2 casas destelhadas;

31. Lajeado: 6 casas com telhados danificados na aldeia indígena de Lajeado;

32. Marau: 5 casas destelhadas;

33. Minas do Leão: Várias casas destelhadas (Defesa Civil Municipal realizando levantamento dos dados). Quedas de postes e árvores;

34. Montenegro: 1 residência destelhada;

35. Nova Esperança do Sul: 3 residências atingidas sem maior gravidade;

36. Nova Hartz: 8 residências destelhadas, 2 postes caídos e 2 árvores caídas;

37. Novo Hamburgo: 2 casas com danos em telhados. Queda de 3 árvores em via pública;

38. Osório: 1 Pavilhão destelhado;

39. Panambi: Árvores caídas na BR-158. Bombeiros Militares fizeram a desobstrução;

40. Pelotas: Pontos de alagamentos em algumas ruas da cidade;

41. Pinheiro Machado: 2 residências destelhadas;

42. Piratini: 1 residência destelhada;

43. Porto Alegre: Destelhamentos e alagamentos;

44. Santa Cruz do Sul: 1 casa destelhada e 1 arvore caída;

45. Santana da Boa Vista: 10 casas destelhadas;

46. Santana do Livramento: Algumas árvores caídas e postes caídos. Destelhamento de uma garagem;

47. Santo Antônio do Palma: Queda de eucaliptos obstruindo rodovia. Trânsito liberado pela equipe. 1 Casa parcialmente destelhada, atendida com lona;

48. São Domingos do Sul: 3 casas parcialmente destelhadas, 1 aviário parcialmente destelhado, 1 salão de capela parcialmente destelhado e 1 hospital parcialmente;

49. São Lourenço do Sul: 10 casas com danos no telhados;

50. São José do Herval: BR-386 totalmente obstruída no km 287. CCR trabalhando no local para desobstrução;

51. São Miguel das Missões: 1 casa destelhada;

52. Sapiranga: 4 casas destelhadas. Queda de 6 árvores;

53. Serafina Corrêa: 2 residências parcialmente destelhadas, 1 veículo danificado e queda de árvores;

54. Tapejara: Destelhamento total de 2 residências e 8 parcialmente destelhadas. Queda de 5 árvores. Desalojados: 4 pessoas em casas de parentes;

55. Taquara: 5 residências parcialmente destelhadas, árvores de pequeno porte caídas em vias, já retiradas;

56. Teutônia: Vegetação caída nas vias (galhos);

57. Tupanci do Sul: 4 residências parcialmente destelhadas e 1 galpão leiteiro totalmente destelhado;

58. Vacaria: Relatos de destelhamentos devido aos ventos fortes;

59. Vespasiano Correa: Destelhamento e queda de árvores;

60. Xangri-lá: 8 casas destelhadas.

2024-12-02