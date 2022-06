Esporte Após título da Finalíssima, Messi exalta força da Argentina: “Podemos enfrentar qualquer um”

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2022

Com o título, Messi se sagrou campeão pela Argentina pela segunda vez na carreira. Foto: Reprodução Com o título, Messi se sagrou campeão pela Argentina pela segunda vez na carreira. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Após o título da Argentina na Finalíssima contra a Itália, Lionel Messi falou sobre a experiência em Wembley durante a partida desta quarta-feira (1) e afirmou que a Albiceleste está pronta para enfrentar qualquer equipe. Os hermanos derrotaram os italianos por 3 a 0, na competição criada pela Conmebol e a UEFA para reunir os campeões da Copa América e da Eurocopa.

“Estamos aqui para jogar contra qualquer um. Hoje foi um bom teste porque a Itália é um grande time. Sabíamos que seria um bom jogo e um bom cenário para ser campeão. Foi uma bela final, cheia de argentinos. O que vivemos aqui foi lindo”, disse o craque.

Com o título, Messi se sagrou campeão pela Argentina pela segunda vez na carreira. Em 2021, ele levantou o troféu da Copa América, disputada no Brasil. Até então, os únicos títulos do camisa 10 pela seleção foi na base e o ouro nas Olimpíadas de 2008.

Em Wembley, Messi teve grande atuação, deu o passe para o primeiro gol, marcado por Lautaro Martínez, e foi eleito o melhor em campo.

Polêmica

Na semana passada, o atacante Kylian Mbappé anunciou a renovação de contrato com o PSG por mais três temporadas, ganhando um dos principais salários do futebol europeu. Ele deu diversas entrevistas na qual disse que “na América do Sul o futebol não é tão avançado quanto na Europa”.

Companheiro de time no PSG, Lionel Messi rebateu a posição do camisa 7. À emissora de TV argentina “TyC Sports”, o craque disse o seguinte: “Não vi como ele disse, nem o que disse. Muitas vezes falamos com os meninos da Espanha, quando voltávamos de uma Eliminatória, e dizíamos: sabem como seria difícil para vocês se classificar para a Copa do Mundo se tivessem que jogar lá (na América do Sul)”.

Messi ainda falou sobre os fatores que fazem com que sejam difíceis as Eliminatórias Sul-Americanas: “Colômbia, altura, calor, Venezuela… Todos [os países] têm um condicionante diferente que faz com que fique muito mais difícil, além de serem grandes seleções, com grandes jogadores e o futebol estar mais equilibrado independentemente do rival. Penso que estamos preparados para jogar contra qualquer equipe europeia”.

