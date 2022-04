Fortes explosões atingiram Kiev, capital da Ucrânia, e Lviv, no Oeste do país, neste sábado (16). Sirenes de alerta foram acionadas.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, aconselhou as pessoas que fugiram da cidade no início da guerra a não retornarem para lá. Na sexta-feira (15), a Rússia voltou a bombardear os arredores da capital ucraniana e anunciou uma nova ofensiva em toda a área, duas semanas após ter retirado as suas tropas da região de Kiev e concentrado ataques no Leste da Ucrânia.