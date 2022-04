Economia Após uma semana de paralisação, funcionários do Banco Central decidem continuar em greve

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2022

Reunião entre o presidente do BC e representantes sindicais foi marcada para esta segunda (11).(Foto: Reprodução)

A greve do Banco Central (BC) continuará por tempo indeterminado. Na última quinta-feira (7), o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) se reuniu com a diretora de Administração do BC, Walkyria de Paula Ribeiro de Oliveira, que, segundo o divulgado nesta sexta-feira (8), não trouxe nenhuma proposta concreta.

Uma nova reunião entre representantes sindicais e o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, foi agendada para esta segunda (11). Haverá uma assembleia no dia seguinte, a fim de avaliar o quê de concreto Campos Neto deve propor à categoria.

Nessa semana, o Sinal subiu ainda mais o tom em relação aos serviços e funções do órgão que podem ser afetados pela greve dos servidores. O Sinal afirmou que a paralisação poderá afetar as atividades preparatórias para o Comitê de Política Monetária (Copom) e para o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), além de poder “afetar ainda mais” a divulgação do Boletim Focus e de diversas taxas financeiras, como a ptax.

Anteriormente, foram divulgadas informações que o Pix, sistema instantâneo de pagamento, seria afetado pela paralisação. O Sinal informa, contudo, que o serviço seguirá operando com normalidade. “Os servidores do BC apoiam tal continuidade, haja vista ser um produto criado pelos servidores do BC em benefício de toda a sociedade brasileira”, explicou em nota.

Na quinta, ao comentar a suspensão dos trabalhos do Lift Challenge por causa da greve, Campos Neto disse que espera uma solução rápida para a paralisação dos servidores da autarquia. O comentário foi feito durante live da Legend Investimentos. “A gente tem agora o tema da greve, que a gente espera endereçar em breve”, disse o presidente do BC.

Os funcionários públicos do BC pedem reajuste salarial. Também há outras categorias que fazem atos que cobram correção dos salários. Há servidores da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Tesouro Nacional, Comércio Exterior e Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão que planejam manifestações.

Eis o calendário de paralisações:

— analistas do Comércio Exterior: agendada para esta segunda-feira;

— funcionários da Comissão de Valores Mobiliários : agendada para terça (12). A categoria votará possível greve na quarta (13);

— funcionários públicos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão: agendada para terça;

— auditores e técnicos do Tesouro Nacional: agendada para quarta.

