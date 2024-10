Mundo Após “veto” do Brasil, nem a Rússia se levantou pela Venezuela no Brics

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Putin já apresentou a lista de países candidatos a parceiros sem o nome da Venezuela na ata. Foto: Reprodução

Nem a Rússia, de Vladmir Putin, o maior entusiasta do ingresso da Venezuela no grupo de países parceiros do Brics, se levantou para defender o pleito de Nicolás Maduro diante das restrições apresentadas pelo Brasil nas reuniões que antecederam a divulgação da lista de nações que devem passar a apoiar o bloco.

O Brics, fundado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, promove uma série de reuniões esta semana em Kazan, na Rússia. Uma das principais pautas é a expansão do bloco, com adesão de cerca de 12 países parceiros. Venezuela e Nicarágua estavam entre os que pleiteavam o posto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou internamente, ao seu time, que teria restrições ao ingresso da Venezuela no Brics. Impedido de ir a Kazan por um acidente doméstico, Lula orientou pessoalmente o time da diplomacia que forma a delegação do Brasil na Rússia.

Nas reuniões que antecederam a divulgação da lista de países que podem passar a apoiar o Brics, o time do Brasil externou com firmeza um veto completo à Nicarágua, país onde o ditador Daniel Ortega expulsou o diplomata brasileiro e passou a perseguir religiosos e opositores, e também restrições à Venezuela.

“O Brics nunca foi um clube de países democráticos. Pragmaticamente, sempre foi um grupo de países emergentes que queriam ampliar sua influência e negócios. É preciso deixar isso claro. Desde a fundação o Brics tem membros com dificuldades democráticas”, explicou uma fonte.

Por isso, todo o argumento em torno do veto à Venezuela se deu em termos práticos: Maduro, em sua escalada pelo poder, rompeu com uma série de países na América do Sul, como Chile e Uruguai; desagradou interlocutores importantes, como México, e passou a atacar abertamente a maior potência econômica do eixo: o Brasil.

As restrições da delegação brasileira foram ouvidas pelos demais países fundadores. Segundo fonte diplomática, nenhuma nação, nenhum representante dos demais membros, nem da Rússia, de Putin, manifestou “poréns” à fala do Brasil.

Num gesto a Lula, Putin já apresentou a lista de países candidatos a parceiros sem o nome da Venezuela na ata.

O processo ainda não está finalizado, mas uma reversão de cenário pró-Maduro é vista como muito improvável. Ainda assim, Maduro desembarcou em Kazan para falar por seu país. As informações são do blog da Daniela Lima, do portal de notícias G1.

