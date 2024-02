Grêmio Renato deixa vitória do Grêmio de lado e dispara contra a Federação Gaúcha de Futebol

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2024

Renato fez críticas ao estádio do Avenida e cobrou a FGF. (Foto: Rádio Grenal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apesar da vitória do Grêmio sobre o Avenida, no sábado (3), em Santa Cruz, o técnico Renato Portaluppi estava bastante irritado na coletiva pós-jogo. O treinador gremista reclamou da estrutura do estádio dos Eucaliptos e cobrou a Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

“Não é possível a Federação cobrar da dupla Gre-Nal, a gente chega aqui o vestiário um horror, o gramado um horror, a iluminação um horror. Daqui a pouco tem um jogador contratado por 4, 5 milhões de euros machuca em um campo desses e fica um longo tempo parado”, disparou Renato.

Ele ainda afirmou que “a Federação tem que se preocupar no mínimo com o gramado, onde os jogadores vão entrar e dar espetáculo. Poucos comentam sobre o gramado. Fica bem difícil disputar o estadual, e minha paciência tem limite. Enquanto está dando certo vamos lá, daqui a pouco podemos mudar de ideia”.

O técnico do Grêmio valorizou o desempenho do time, mesmo com todas as dificuldades do início de temporada. “Não adianta exigir bom futebol. O mais importante é que a gente vem conseguindo as vitórias. Nós vamos passar sempre por dificuldades, seja em Porto Alegre, ou, principalmente, no interior”, afirmou o treinador. O Grêmio é o líder do Gauchão com 12 pontos, dois a mais que o Internacional.

Retornos

O plantel gremista se reapresentou na manhã desse domingo, no CT Luiz Carvalho, focado na partida da próxima terça, contra o Novo Hamburgo, na Arena, às 21h30, válida pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho.

A grande novidade foi a presença do atacante Jhonata Robert, retornando de lesão. Ele treinou normalmente e foi um dos destaques da movimentação coletiva. Ainda em fase de recuperação, o uruguaio Carballo apenas correu em volta do campo.

