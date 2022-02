Esporte Aposentado após arritmia cardíaca, Agüero revela que está com chip no coração: “Virei o Homem de Ferro”

Agüero mostrou em live onde teve o chip implementado no coração. (Foto: Reprodução/Twitch)

Após se aposentar dos gramados em dezembro do ano passado, o ex-jogador Sergio Agüero falou sobre a arritmia cardíaca que sofreu em outubro, quando atuava pelo Barcelona, e declarou o que sentiu quando ficou internado. Segundo o argentino, o momento mais tenso foi quando precisou ficar sozinho numa sala com monitores.

“Nos primeiros 15 dias eu tive um momento horrível. Quando aconteceu, pensei que não era nada e que ia ficar bem, mas quando cheguei no hospital e me deixaram sozinho em uma salinha, com muitos monitores ao meu redor, percebi que era sério. Depois de dois dias internado, comecei a ficar nervoso”, disse Agüero em transmissão na “Twitch”.

Agüero revelou ainda que precisou implementar um chip no coração por conta do problema cardíaco. Com o bom humor que lhe é característico, o agora ex-jogador brincou e disse que parece o super-herói Homem de Ferro.

“Tenho um chip aqui (apontou para o peito). À noite, deito e emito luzes. Pareço o Homem de Ferro. Tenho um chip, é coisa de louco. Se o coração começa a acelerar, liga imediatamente para o médico”, revelou o argentino.

Carreira de artilheiro

Sergio Leonel Agüero Del Castillo nasceu em Buenos Aires, em 2 de junho de 1988, fruto de uma gravidez com complicações. Ainda criança, com pouco mais de 2 anos, recebeu do vizinho da família o apelido que carregaria pelo resto da vida: “Kun”. O termo vem de uma animação japonesa que Sergio gostava, “As Aventuras de Cacá”, que tem “Kum Kum” no nome original.

Filho de Adriana Agüero e do jovem jogador de futebol Leonel de Castillo, Sergio começou sua carreira aos 10 anos, na categoria de base do Club Atlético Independiente, na cidade de Avellaneda, na província de Buenos Aires.

Em 2003, com apenas 15 anos de idade, Agüero estreou pelo clube profissional do Independiente como o jogador mais jovem a disputar o campeonato nacional argentino.

Um ano e meio depois, já em 2005, fez sua estreia pela seleção da Argentina sub-20, apesar de ter apenas 17 anos. Naquele ano, participou da campanha vitoriosa do Mundial Sub-20 na Holanda, sofrendo o pênalti na final contra a Nigéria – batido por Lionel Messi – que decidiu a partida.

Um ano depois, fez a estreia pela seleção profissional da Argentina, em amistoso contra o Brasil. A carreira na Europa também começou em 2006, com uma transferência recorde de 23 milhões de euros para o Atlético de Madrid.

Agüero jogou pelos colchoneros entre 2006 e 2011. Ele participou da campanha do título da Uefa Europa League 2009/10, o primeiro troféu continental do clube em 48 anos. Em seus 234 jogos pelo Atlético, marcou 101 gols.

Em 27 de julho de 2011, Kun Agüero assinou pelo clube onde mais se destacaria na carreira. No dia 15 do mesmo ano, estreou pelo Manchester City, em uma partida contra o Swansea. O atacante jogou pouco mais de 30 minutos e conseguiu marcar um gol e dar uma assistência.

Em 2012, foi Agüero quem marcou um gol milagroso aos 49 minutos do segundo tempo e garantiu o título da Premier League para os citizens – o primeiro desde 1968. Em sua passagem pelo clube ele ainda conquistaria mais quatro vezes o campeonato nacional inglês.

Ao final de sua última temporada pelo City, em 2020/2021, Sergio Agüero acumulou 389 partidas jogadas, 260 gols marcados e 15 títulos. Ele é o maior artilheiro da história do clube, o jogador estrangeiro a marcar mais gols e hat-tricks na história da Premier League, e o jogador com mais gols por um único clube no campeonato.

Em maio de 2021, foi anunciado como reforço do Barcelona assinando um contrato de dois anos. Após uma lesão na panturrilha, chegou a disputar apenas cinco partidas e marcar um gol defendendo as cores azul e grená. Aos 33 anos, em dezembro de 2021, anunciou sua aposentadoria por problemas cardíacos.

