Por Redação O Sul | 25 de maio de 2022

Inicialmente, recebem aqueles que ganham benefício mensal de um salário mínimo Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a pagar nesta quarta-feira (25) a segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas. Inicialmente, recebem aqueles que ganham um salário mínimo (R$ 1.212). Os que ganham acima disso terão o dinheiro liberado de 1º a 7 de junho.

Os pagamentos são feitos junto com os benefícios referentes a maio. Para consultar o valor, os beneficiários podem entrar no aplicativo Meu INSS ou no portal gov.br/meuinss.

Outra opção é o atendimento pelo telefone 135, que está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. Nesse caso, é preciso informar o número do CPF e outras informações cadastrais.

O decreto com a antecipação do benefício foi assinado em março pelo presidente Jair Bolsonaro. Este é o terceiro ano seguido em que os segurados do INSS recebem o 13º antes das datas tradicionais, em agosto e dezembro.

O valor da segunda parcela corresponde à metade do beneficio mensal. Dessa parcela, no entanto, é descontado o Imposto de Renda para quem tem que pagar o tributo.

