Brasil Aposta de Ponta Grossa ganha prêmio de R$ 114 milhões da Mega-Sena

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Os números contemplados na noite desse sábado (8) foram: 21 - 27 - 35 - 48 - 59 - 60. (Foto: Agência Brasil)

Uma aposta de Ponta Grossa (PR) acertou as seis dezenas e levou o prêmio de mais de R$ 114 milhões do concurso 2.734 da Mega-Sena. Os números contemplados na noite desse sábado (8) foram: 21 – 27 – 35 – 48 – 59 – 60. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas e também pela internet, no site da Caixa Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.

2024-06-08