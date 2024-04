Porto Alegre Aposta de Porto Alegre leva mais de R$ 800 mil na Lotofácil

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

As dezenas sorteadas foram 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 14, 17, 18, 21, 24 e 25. Foto: Reprodução

Uma aposta de Porto Alegre acertou os 15 números do concurso 3.087 da Lotofácil, sorteado nessa quarta-feira (24). Os vencedores dividirão o prêmio máximo com mais três apostas, levando R$ 873.992,69 cada. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 14, 17, 18, 21, 24 e 25.

As demais cidades vencedoras foram Salvador (BA), Jundiaí (SP) e Rio Claro (SP).

O próximo concurso será realizado nesta quinta-feira (25). O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão.

Apostas

Você pode fazer sua aposta na Lotofácil até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. Ou seja, é possível registrar seu jogo até às 19h do dia do sorteio. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta agora custa R$ 3, enquanto a mais cara chega a mais de R$ 46,5 mil.

