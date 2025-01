Rio Grande do Sul Aposta de Santa Maria acerta Lotofácil e ganha R$ 1,2 milhão

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2025

Quatro apostas acertaram as 15 dezenas sorteadas nesta segunda-feira (13) no concurso 3292 da Lotofácil. Cada uma delas ganhou um prêmio de R$ 1.223.338,55. As apostas vencedoras do prêmio principal são das cidades de Goiânia (GO), Nova Lima (MG), Pinhais (PR) e Santa Maria.

Os números sorteados foram 01-03-05-06-08-09-10-12-13-17-18-19-21-24-25.

Houve 782 apostas com 14 acertos. Cada uma recebe um prêmio de R$ 1.150,25.

O próximo concurso será na terça, com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão.

