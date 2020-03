Últimas Aposta feita em Goiás ganha sozinha R$ 15,1 milhões na Mega-Sena

Por Redação O Sul | 21 de março de 2020

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quarta-feira (25).(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Uma aposta da cidade de Minaçu, no Estados de Goiás, acertou sozinha as seis dezenas sorteadas no concurso da Mega-Sena deste sábado (21) e vai levar sozinha o prêmio de R$ 15.186.785,88. Os números sorteados no concurso foram: 11, 14, 15, 18, 33 e 34. Outras 51 apostas acertaram cinco números e vão levar cada uma R$ 30.810,39. O próximo sorteio da Mega será na quarta-feira (25).

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília-DF) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do País ou pela internet.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

