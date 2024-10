Rio Grande do Sul Aposta gaúcha fatura mais de R$ 810 mil na Lotofácil

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

Aposta feita em Horizontina dividiu o prêmio principal com outra realizada em Taubaté (SP) Aposta feita em Horizontina dividiu o prêmio principal com outra realizada em Taubaté (SP). (Foto: Reprodução)

Uma aposta de Horizontina, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul, e outra de Taubaté, em São Paulo, acertaram as 15 dezenas do concurso 3.225 da Lotofácil, realizado na noite de segunda-feira (21). Cada uma faturou R$ 811.643,85.

Outras 178 apostas acertaram 14 números e ganharam R$ 1.912,17 cada. As dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal foram: 01, 02, 03, 04, 08, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 25.

O concurso desta terça-feira (22) da Lotofácil pode pagar R$ 1,7 milhão.

