Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

76 jogos apostadores acertaram a quina e cada um vai levar R$ 55.341,23. (Foto: ABr)

Um apostador de Petrolina, em Pernambuco, acertou sozinho as seis dezenas do concurso 2783 da Mega-Sena e faturou R$ 118.265.926,76. Ele fez uma aposta de 9 dezenas, que custa R$ 4.200,00. O sorteio foi realizado na noite de sábado (5), no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 30-07-39-39-54-43. A probabilidade de acertar com a aposta simples é de uma em mais 50 de milhões.

2024-10-06