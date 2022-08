Tecnologia Apple emite alerta para falhas que permitem invasão em iPhones, iPads e Macs

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











A gigante da tecnologia oferece atualizações de sistema para corrigir uma vulnerabilidade detectada por hackers. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple alertou sobre uma falha que permite que hackers tomem o controle de iPhones, iPads e computadores Mac, e pediu aos usuários que instalem a última atualização de emergência do software.

A gigante da tecnologia tem oferecido atualizações de sistema para corrigir uma vulnerabilidade detectada por hackers.

“A Apple está ciente de uma relatório que indica que este problema pode ter sido explorado ativamente”, afirmou a empresa com sede no Vale do Silício.

A Apple não informou se tem informação sobre como a falha de segurança pode ter sido explorada por hackers.

De acordo com a descrição técnica, um hacker poderia aproveitar a falha para assumir o controle dos dispositivos, ganhando acesso a todos os dados e capacidades dos aparelhos.

Passo a passo para atualizar o seu iPhone:

– Vá em “Ajustes’;

– Clique em “Geral”;

– Por fim, “Atualizações de Software”.

Passo a passo para atualizar o Mac:

– No canto superior esquerdo, clique no ícone da maçã;

– Depois, “Preferências do Sistema”;

– E “Atualização de Software”.

Preços da Apple

A Apple aumentou os preços de alguns modelos de iPhones à venda no Brasil. A empresa também reajustou os valores dos tablets e dos computadores.

No comparativo dos valores disponíveis no site da companhia, os reajustes dos produtos vão de 1,75% até 6%, com o aumento verificado no início do mês.

Entre as mudanças, está o aumento no preço do iPhone SE de 3ª geração (2022) que chega a 2,38%. O iPhone 12 mini, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max também tiveram alterações em todos os modelos com variação de 3,5%.

A reportagem perguntou à Apple o que levou a essas alterações nos preços e aguarda retorno da empresa.

Ainda sobre os smartphones, apenas o iPhone 11 e o iPhone 12 mantiveram os preços que eram vendidos, custando a partir de R$ 4.999 e R$ 6.499, respectivamente.

As versões do iPad também aumentaram os preços dos modelos. Os valores foram reajustados em até 6%, conforme a geração e a configuração do dispositivo. A maior variação foi no iPad Air com Wi-Fi e 64 GB de armazenamento, que passou de R$ 6.697 para R$ 7.099.

Já entre os Macs, apenas o MacBook Pro de 16 polegadas pode ser encontrado pelo mesmo valor.

A nova tabela para outros computadores apresentou um aumento entre 4,85% até 5,52%. O MacBook Air com chip M1 (256 GB) passou a ser vendido por a partir de R$ 11.599 e a nova geração do MacBook Air com chip M2 (512 GB), por R$ 17.199.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia