Tecnologia Apple lança ferramenta para pequenos empreendedores no Brasil; entenda como funciona

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Iniciativa permite que o empreendedor gerencie as informações que quer destacar no resultado de pesquisa. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple está lançando a Business Conect, ferramenta gratuita, de olho nas micro, pequenas e médias empresas do Brasil. O objetivo da iniciativa inédita é permitir que o próprio empreendedor gerencie as informações que quer destacar no resultado de pesquisa na internet feita pelos usuários em aplicativos próprios como o Mapas.

Assim, o empreendedor ou estabelecimento poderá administrar em tempo real a exibição de informações, adicionando fotos, atualizando logotipos e também oferecer serviços de entregas, de agendamento reservas e acesso a promoções no menu, por exemplo. A estratégia, diz a Apple, é permitir que os pequenos negócios tenham presença digital similar a de grandes companhias.

“Os empreendedores terão acesso às ferramentas de que precisam para garantir uma conexão mais direta com seus clientes e controlar melhor a maneira como as pessoas percebem e se relacionam com os produtos e serviços de suas empresas todos os dias”, diz Eddy Cue, vice-presidente sênior de Serviços da Apple.

Lançamentos

A Apple anunciou recentemente as novas versões do MacBook Pro com chips M2 Pro e M2 Max. Os processadores, que prometem ser os mais avançados do mundo para notebooks profissionais, prometem alta eficiência energética e bateria de até 22 horas de duração. Os novos laptops estão disponíveis em versões de 14 ou 16 polegadas, com preços começando em R$ 23.999.

Também foi revelado o novo Mac mini com processadores M2 e M2 Pro. O computador, que promete ser mais poderoso e versátil que suas versões anteriores, vai custar a partir de R$ 7.499 no Brasil. As vendas do MacBook Pro e do Mac mini começam nesta terça nos Estados Unidos, com disponibilidade prevista para a próxima semana. Ainda não há data para os produtos chegarem ao Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/apple-lanca-ferramenta-para-pequenos-empreendedores-no-brasil-entenda-como-funciona/

Apple lança ferramenta para pequenos empreendedores no Brasil; entenda como funciona