O Poa Drive-in Show retorna neste sábado (29) com uma programação variada para toda a família. O Grupo Tholl apresenta às 17h o espetáculo Cirquin, seguido dos shows de rock de Nei Van Soria e Rosa Tattooada, juntos no palco a partir das 20h30. Os eventos ocorrem na estrutura montada no estacionamento da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), na avenida Padre Cacique, 1365, Praia de Belas. Os ingressos estão à venda no site www.poadriveinshow.com.br.

Com direção de João Bachilli, Cirquin do Grupo Tholl é inspirado no teatro mambembe. O grupo pelotense traz ao palco um visual com figurinos rústicos, danças, acrobacias e novas técnicas circenses. No espetáculo, os personagens viajam em busca do amor, seja no voo das acrobacias, nos movimentos das danças ou nas modalidades circenses desafiadas.

Já a noite de sábado terá sucessos e clássicos do rock do cenário cultural gaúcho, com Nei Van Soria e Rosa Tattooada, que dividem o palco.

Ingressos

Os ingressos são válidos por veículo e estão disponíveis no site do evento. Não há comercialização de ingressos no local e a capacidade de público é de 200 veículos por sessão.

– Setor Comum: R$ 200,00

– Setor Comum (Meia-Entrada): R$ 100,00

– Setor Comum (Ingresso Solidário): R$ 100,00*

– Setor Premium: R$ 300,00

– Setor Premium (Meia-Entrada): R$ 150,00

– Setor Premium (Ingresso Solidário): R$ 150,00*

*Com o intuito de arrecadar alimentos para o setor cultural e artístico, o evento viabiliza o ingresso solidário mediante a doação de 1 kg de alimento não-perecível a ser entregue no acesso ao evento.