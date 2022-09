Porto Alegre Aprovado estudo de viabilidade urbanística do Parque Harmonia, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

Altura de 12 metros seguirá sendo o limite para novas edificações no perímetro do parque Foto: Eduardo Beleske/PMPA Altura de 12 metros seguirá sendo o limite para novas edificações no perímetro do parque Foto: Eduardo Beleske/PMPA

O CMDUA (Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental) aprovou nesta terça-feira (27), o EVU (Estudo de Viabilidade Urbanística) do Parque Harmonia, em Porto Alegre. O espaço foi concedido pela prefeitura à empresa GAM3 Parks.

“A aprovação é um marco na transformação de Porto Alegre, do Centro Histórico. Essa potencialidade turística vai ser desenvolvida”, destaca o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm.

De acordo com o parecer técnico da Diretoria de Planejamento Urbano, o limite de altura de 25 metros será aceito no interior do parque, onde não trará interferência à paisagem urbana. Contudo, a altura de 12 metros seguirá sendo o limite para novas edificações no perímetro do parque, de acordo com o Plano Diretor.

Quanto às atrações e elementos figurativos, como a roda gigante, será permitida altura de 72 metros. “As atividades pretendidas, a locação e a volumetria das edificações propostas estão de acordo com o regime urbanístico estipulado na etapa de diretrizes. Portanto, a proposta é considerada urbanisticamente viável”, conclui o parecer.

Após a aprovação do EVU, a empresa conclui o projeto executivo. Depois disso, a prefeitura concederá o alvará de construção, permitindo o início das novas obras.

