Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

O projeto, porém, proíbe o embarque ou desembarque de passageiros ou escolares nos corredores exclusivos para ônibus Foto: Anselmo Cunha/PMPA O projeto, porém, proíbe o embarque ou desembarque de passageiros ou escolares nos corredores exclusivos para ônibus. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

O plenário da Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou um projeto de lei que autoriza o tráfego de táxis que estiverem transportando passageiros nas faixas exclusivas para ônibus. A proposta é de autoria do vereador Cláudio Janta (SD).

Também foi aprovada a emenda 01, de autoria da vereadora Aninha do IAPI (Cidadania), que libera a circulação de veículos de transporte escolar nessas faixas. O projeto, porém, proíbe o embarque ou desembarque de passageiros ou escolares nos corredores exclusivos para ônibus. A circulação de táxis e veículos escolares em terminais e estações existentes ao longo dos corredores de ônibus também fica proibida.

“O projeto tem por objetivo melhorar a distribuição do fluxo de veículos no sistema viário de Porto Alegre com a liberação dos corredores de ônibus para os táxis. As vias urbanas da nossa Capital foram projetadas para a circulação de um determinado número de veículos. Nos últimos anos, em razão das facilidades oferecidas para a aquisição de carros e da inclusão dos transportes por aplicativos e dos veículos pesados de transporte, a frota viária triplicou, provocando congestionamentos nos principais pontos da cidade, principalmente em horários de pico”, justificou Janta.

Aprovada na semana passada, a proposta segue para sanção do prefeito Sebastião Melo.

