Porto Alegre Aprovado projeto que proíbe a cobrança por troca de hidrômetros furtados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Dmae somente poderá realizar a cobrança de novo hidrômetro nos casos em que ficar comprovada a negligência do usuário pela falta de adoção de medidas de segurança para evitar o furto Foto: Alex Rocha/PMPA O Dmae somente poderá realizar a cobrança de novo hidrômetro nos casos em que ficar comprovada a negligência do usuário pela falta de adoção de medidas de segurança para evitar o furto. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o projeto de lei complementar que proíbe a cobrança aos consumidores pela substituição de hidrômetros em caso de furto.

O texto estabelece que o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) será o responsável pelos custos de instalação e manutenção de um novo equipamento. O usuário deverá comunicar o furto ao Dmae, que providenciará a substituição do hidrômetro em 30 dias, a contar do recebimento da comunicação da ocorrência.

Conforme o projeto, aprovado na quarta-feira (18), o Dmae somente realizará a cobrança de novo hidrômetro nos casos em que ficar comprovada a negligência do usuário pela falta de adoção de medidas de segurança adequadas para evitar o seu furto.

Segundo o vereador Ramiro Rosário (PSDB), a iniciativa tem como objetivo “proteger os proprietários de imóveis em casos de furto do relógio de medição de água”.

“Atualmente, quando ocorre o furto desse equipamento, muitas vezes é exigido que o proprietário arque com os custos de substituição, o que pode ser injusto, uma vez que a responsabilidade pela segurança do patrimônio público é do Dmae”, afirmou o vereador. O projeto segue parara sanção do prefeito Sebastião Melo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/aprovado-projeto-que-proibe-a-cobranca-por-troca-de-hidrometros-furtados-em-porto-alegre/

Aprovado projeto que proíbe a cobrança por troca de hidrômetros furtados em Porto Alegre

2023-10-20