Agro Arábia Saudita abre mercado para caprinos brasileiros

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

Novo mercado foi conquistado durante agenda do ministro Carlos Fávaro no país. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A ampliação das relações comerciais de produtos da agropecuária brasileira é uma das missões da comitiva do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) na Ásia. Na segunda-feira (31), após cumprir agenda na Arábia Saudita, o ministro Carlos Fávaro anunciou a abertura de mais um mercado.

O ministro informou que foi liberada a habilitação para exportação de caprinos brasileiros para o país, logo após reunião com o Ministério de Meio Ambiente, Águas e Agricultura (MEWA).

Com a medida do governo saudita, estabelecimentos interessados em comercializar a produção de caprinos para a Arábia Saudita devem buscar a habilitação junto ao Mapa.

O Brasil registra com esta abertura 25 novos mercados, desde o início do ano, de produtos da agropecuária brasileira. De acordo com os dados do IBGE (2019), o Brasil é o 21º produtor de caprinos com um rebanho de aproximadamente 11,3 milhões, concentrado, majoritariamente, na região Nordeste do país.

2023-08-02