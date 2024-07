Porto Alegre Área Azul passa a funcionar de segunda a sábado no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre

A extensão dos dias de operação atende a uma solicitação dos comerciantes, já que antes operava apenas nos finais de semana

O estacionamento rotativo Área Azul no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico de Porto Alegre, estará em funcionamento de segunda a sábado, a partir do dia 22 de julho.

A extensão dos dias de operação atende a uma solicitação dos comerciantes, já que antes operava apenas nos finais de semana. A área dispõe de 60 vagas de estacionamento e foi vistoriada pela SMMU (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) e a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

O sistema de estacionamento rotativo da Capital também pode ser utilizado por meio de plataformas digitais. A ativação pode ser feita pelo aplicativo oficial da concessionária Zona Azul Brasil, o SigaPay, ou via PIX, utilizando o QR Code disponível nas placas sinalizadas como Área Azul.

Outras opções de pagamento incluem SMS, aplicativo Digipare e a modalidade de débito automático, no qual o usuário autoriza a ativação do estacionamento pelos aplicativos. Nos parquímetros, é possível pagar em moeda ou com cartões de débito e crédito.

Tarifas da Área Azul:

Período mínimo de 30 minutos – R$ 2,25

Período de 60 minutos – R$ 4,50

Período de 90 minutos – R$ 6,75

Período máximo de 120 minutos – R$ 9,00

Tarifas da área dos parques

Período de 150 minutos – R$ 11,25

Período de 180 minutos – R$ 13,50

Período de 210 minutos – R$ 15,75

Período de 240 minutos – R$ 18,00

Áreas em operação:

Azenha

Bom Fim

Centro Histórico

Cristo Redentor

Fórum Central

Floresta

Menino Deus

Moinhos de Vento

Orla do Guaíba

Parcão

Parque Farroupilha (Redenção)

Parque Marinha do Brasil

Passo da Areia

Shopping Iguatemi

Shopping Praia de Belas

Tristeza

