Mundo Argentina buscará liberdade “junta ou sozinha”, diz Javier Milei antes de passar comando do Mercosul a Lula

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Libertário defende maior abertura comercial dentro do bloco e possibilidade de acordo unilateral entre Argentina e EUA. Foto: Ricardo Stuckert/PR Libertário defende maior abertura comercial dentro do bloco e possibilidade de acordo unilateral entre Argentina e EUA. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente argentino, Javier Milei, instou seus parceiros do Mercosul nesta quinta-feira (3), a promoverem uma maior abertura comercial dentro do bloco e alertou que seu governo avançará nessa direção unilateralmente, se necessário, durante a cúpula do grupo em Buenos Aires.

“Embarcaremos no caminho da liberdade, e o faremos juntos ou sozinhos, porque a Argentina não pode esperar”, disse Milei antes da cúpula na qual transferiu a presidência temporária do bloco para o Brasil.

O governo argentino tem expressado repetidamente seu desejo de avançar com um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, para o qual vê o Mercosul como um obstáculo.

No seu discurso, por sua vez, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma defesa da integração comercial do bloco, da expansão de acordos de livre-comércio e da atuação conjunta dos países-membros contra as mudanças climáticas.

“Precisamos urgentemente de mais comércio, mais atividade econômica, mais investimentos e mais empregos, e é por isso que também precisamos urgentemente de mais liberdade”, disse o presidente argentino.

“Mas se isso não for possível e os parceiros do bloco preferirem resistir, persistir em um caminho que não funcionou para nós, então teremos que insistir em flexibilizar as condições da parceria que nos unem”, alertou Milei.

Milei defendeu que, durante a próxima presidência do bloco, que também inclui Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia, Brasília lidere um processo nessa direção.

O Uruguai também insiste há décadas na flexibilização das regras do bloco, que impedem acordos com terceiros países sem o consentimento de todos os parceiros.

O governo uruguaio anterior, liderado pelo centro-direita Luis Lacalle Pou, buscou um TLC com a China, apesar da relutância do Brasil, do Paraguai e da Argentina.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/argentina-buscara-liberdade-junta-ou-sozinha-diz-javier-milei-antes-de-passar-comando-do-mercosul-a-lula/

Argentina buscará liberdade “junta ou sozinha”, diz Javier Milei antes de passar comando do Mercosul a Lula

2025-07-03