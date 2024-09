Política Argentina cita preocupação depois do bloqueio do X no Brasil

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Existe liberdade de expressão na Argentina porque respeitamos a Constituição", destacou Diana Mondino. (Foto: Alex Kraus/Bloomberg)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, disse em sua conta no X que vê “com enorme preocupação” uma suposta crescente repressão de países contra a “liberdade de expressão nas redes”, na esteira do bloqueio da plataforma de Elon Musk no Brasil.

“Existe liberdade de expressão na Argentina porque respeitamos a Constituição”, destacou Mondino, sem citar o caso brasileiro. “Um dos objetivos do governo Milei é transformar a Argentina em um farol de liberdade”, acrescentou.

A rede social X, o antigo Twitter, deixou de funcionar no Brasil à meia-noite desse sábado (31), após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a suspensão da plataforma no País. Órfãos da rede social do bilionário Elon Musk têm outras opções semelhantes disponíveis na internet.

É o caso do Threads, a rede social mais recente de Mark Zuckerberg e que surgiu em julho do ano passado para ser a rede de microblogs da Meta, que também comanda apps como Instagram, WhatsApp e Facebook. A principal motivação para a plataforma foi uma sequência de mudanças feitas por Elon Musk no X que não agradou os usuários, como o foco em ferramentas apenas para assinantes do Twitter Blue.

Para interagir no Threads, que já acumula mais de 265 milhões de downloads, é necessário que o usuário tenha um perfil no Instagram e baixar o aplicativo próprio da plataforma. Para publicar, o usuário deve acessar a opção central da parte inferior da tela e a partir daí pode começar a escrever uma publicação ou anexar uma mídia no ícone do clipe.

Ainda, os usuários podem fazer publicações de até 500 caracteres, publicar fotos e vídeos e compartilhar conteúdos de amigos. O aplicativo também permite que os usuários migrem suas listas de seguidores e nomes de conta existentes do Instagram.

Em uma atualização recente da versão para desktop da rede social, o usuário poderá ver dados de seu público de seguidores como gênero, idade e localização, similar a funções já existentes no Instagram. Os novos recursos estão disponíveis para contas a partir de 100 seguidores e devem agradar, principalmente, criadores de conteúdo.

Mastodon

Outra opção é o Mastodon, que chegou a ser considerado um dos candidatos a “novo Twitter”. Segundo o Google Trends, a popularidade mundial dessa rede social cresceu 157% após a demissão em massa de funcionários do Twitter em novembro de 2022, logo após Musk assumir a empresa.

Criada em 2016, essa é uma rede social descentralizada, gratuita, sem publicidade e de código aberto — podendo ser aprimorada pelos próprios usuários ou desenvolvedores externos.

Bluesky

Bluesky é uma rede social que está sendo desenvolvida desde 2019 pelo cofundador do Twitter, Jack Dorsey. Lançada com o sistema de convites, onde apenas usuários que já estavam na plataforma podiam convidar amigos, a rede é, agora, aberta para qualquer pessoa criar uma conta.

O aplicativo é bem parecido com o Twitter, tendo a mesma formatação, mas em uma versão mais minimalista. As funções são praticamente as mesmas: é possível fazer publicações em texto, com no máximo 256 caracteres, e em imagens, assim como excluir seus posts e curtir, comentar e repostar as publicações de outros usuários.

Reddit

O Reddit já é uma plataforma de fórum mais antiga e conhecida, lançada em 2005. A diagramação do site não é igual ao Twitter; para interagir, é possível acessar comunidades de bate-papo chamados “subreddits” para diversos interesses, como música, anime ou política, por exemplo. Assim como no Mastodon, cada subreddit tem sua própria política de moderação e regras que devem ser seguidas pelos membros.

Discord

Outra rede social conhecida é o Discord. Lançada em 2015, essa é uma plataforma de bate-papo conhecida na comunidade gamer por seu caráter multimídia.

Para interagir no Discord, você deve ter um convite para ter acesso a um servidor e, lá, participar das discussões. Você pode fazer parte de vários servidores e até criar o seu próprio.

Além disso, é possível iniciar conversas podendo compartilhar arquivos de vídeo, áudio e imagem, além de poder até fazer transmissões ao vivo para os membros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/argentina-cita-preocupacao-apos-bloqueio-do-x-no-brasil/

Argentina cita preocupação depois do bloqueio do X no Brasil

2024-09-01