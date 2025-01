Esporte Argentina confirma o estádio para o clássico contra o Brasil

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Confronto pode ser decisivo para a Seleção Brasileira Foto: Staff Images/CBF Confronto pode ser decisivo para a Seleção Brasileira. (Foto: Staff Images/CBF) Foto: Staff Images/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As seleções da América do Sul se preparam para as últimas seis rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No dia 25 de março, está marcado o clássico de Brasil e Argentina, que acontecerá no Estádio Más Monumental, localizado em Buenos Aires, Argentina. O local sediou a final da Libertadores de 2024 entre Botafogo e Atlético-MG, que culminou com a conquista inédita do clube carioca.

Antes do confronto, a Canarinho enfrentará a Colômbia no dia 20 de março, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A Argentina visitará o Uruguai no dia 21 de março, Estádio Centenário, em Montevidéu, com o jogo marcado para às 20h30 (horário de Brasília). Ambas as partidas são válidas pela 13ª rodada das eliminatórias.

O confronto, que será válido pela 14° rodada das eliminatórias, acontece em um momento crucial para ambas as seleções. A Argentina atualmente lidera a classificação com 25 pontos e já está praticamente garantida na próxima Copa do Mundo, que acontecerá na América do Norte.

Já o Brasil, ocupa a quinta posição com 18 pontos e sua vaga para o mundial não está assegurada, o que torna o clássico mais decisivo para a Seleção Brasileira.

A última partida da Seleção Brasileira em Brasília aconteceu em outubro de 2024, quando a equipe goleou o Peru por 4 a 0. Com 18 pontos, o Brasil está na quinta colocação da tabela, sete pontos atrás da líder Argentina.

Vale lembrar que os seis primeiros colocados garantem vaga direta no Mundial, enquanto o sétimo disputará uma repescagem internacional para tentar garantir sua participação na Copa do Mundo de 2026. O último embate entre as duas seleções aconteceu em 21 de novembro de 2023, quando Fernando Diniz ainda era treinador da Seleção.

A Seleção Brasileira perdeu por 1 a 0 para a Argentina na ocasião, com um gol do zagueiro Otamendi, aos 17 minutos do segundo tempo, e o Brasil ainda teve o meio-campista Joelinton expulso no fim da partida.

Vexame histórico

A Seleção principal vive um momento instável. Enquanto isso, a sub-20 estreou de forma vexatória no Sul-Americano da categoria, sofrendo uma goleada de 6 a 0 para a Argentina, nessa sexta-feira (24), em Valencia, Venezuela. A equipe do técnico Ramon Menezes levou 3 a 0 nos dez primeiros minutos da etapa inicial e outros dois gols nos oito primeiro minutos da etapa final – terminando por sofrer o sexto e derradeiro gol no fim do jogo.

Diferentemente de edições mais recentes, o time nacional foi para a tradicional competição de juniores sem nomes estrelados (como Endrick, Vitor Roque, Savinho, Estevão e Andrey Santos), e com a missão de apagar a má impressão deixada no Pré-Olímpico, quando os comandados de Ramon Menezes não conseguiram alcançar a classificação para Paris-2024.

Com um time titular formado por nomes como do zagueiro Jair, do Santos, o meia Breno Bidon, do Corinthians, o atacante Rayan, do Vasco, e os atacantes Pedrinho, do Zenit, e Wesley, do Al-Nassr (estes dois ex-Corinthians), a Seleção teve um início para se esquecer.

Os argentinos rapidamente fizeram 3 a 0 em belas jogadas nas quais infiltraram a defesa adversária com facilidade. Subiabre (atacante do River Plate), Echeverry (meia que é promessa do Manchester City) e Ruberto (outro atacante do River) marcaram. Na volta do intervalo, equipe rival logo decretou a vitória, em chutes de longa distância de Ruberto e Echeverri. Aos 33 do segundo tempo, o atacante Hidalgo (do Independiente) encerrou o placar de cabeça.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/argentina-confirma-o-estadio-para-o-classico-contra-o-brasil/

Argentina confirma o estádio para o clássico contra o Brasil

2025-01-25