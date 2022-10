Esporte Argentina: gás lacrimogêneo invade estádio e um torcedor morre

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

Confusão teve início do lado de fora do estádio, quando os portões foram fechados por superlotação. (Foto: Copaargentina.org)

Um torcedor do Gimnasia La Plata morreu após confusão na entrada do estádio para a partida contra o Boca Juniors, pelo Campeonato Argentino, nesta quinta (6). Durante o tumulto, a polícia interveio e usou gás lacrimogêneo, que acabou invadindo o estádio, causando a suspensão do jogo com apenas nove minutos de partida.

O gás foi lançado pela polícia local para conter a tentativa de invasão por parte da torcida do Gimnasia, mandante do jogo. De acordo com a imprensa argentina, houve superlotação, e os portões foram fechados. Mas ainda havia torcedores do lado de fora com ingresso na mão. A revolta acabou em confronto.

As forças policiais, contudo, exageraram na quantidade de gás. Com o vento apontando em direção ao estádio, ele foi levado para seu interior e provocou o caos entre todos os envolvidos na partida. O torcedor do Gimnasia faleceu de parada cardiorrespiratória.

Representantes do hospital San Martín de La Plata confirmaram a morte de César Regueiro, 57 anos, devido a uma parada cardiorrespiratória, durante a transferência do estádio Gimnasia para o centro de saúde.

“Confirmo que há uma pessoa morta. Essa pessoa morre de parada cardíaca. Ao sair do estádio lamentavelmente me confirmaram que houve uma pessoa que faleceu por um ataque cardíaco. Sem dúvidas é uma morte que poderia ter sido evitada”, disse Sergio Berni, ministro da Segurança da província de Buenos Aires, região onde ocorreram os incidentes.

De acordo com o representante da segurança pública no local, embora a ação policial precise ser investigada, a responsabilidade pela confusão é dos clubes, porque venderam mais entradas do que o permitido. Seis policiais ficaram feridos.

“Aconteceu o de sempre quando vendem entradas de mais. Depois, acontecem essas coisas. Então, somos nós quem devemos tratar de controlar a situação. Por isso, depois abriremos uma investigação para determinar o que acontece. A Polícia não teria que fazer isso se os clubes não vendessem entradas demais. Com isso, não quero dizer que a Polícia não tem responsabilidade pelo que aconteceu. Não. Vamos investigar a ação policial. Mas a responsabilidade é de quem organiza o espetáculo. Aqui foram atendidos cinco ou seis policiais feridos”, afirmou Berni.

O presidente do Gimnasia y Esgrima, entretanto, negou que tivesse vendido mais ingressos do que o permitido. Gabriel Pellegrino culpou a truculência da Polícia como motivo para a confusão e pela morte de um torcedor.

“Nós temos provas de que o estádio está habilitado para receber essa quantidade de pessoas e que poderíamos vender mais entradas. Foi o que fizemos. Podíamos vender 3.500 ingressos e vendemos apenas 3.254. É mentira que vendemos mais ingressos do que era possível. Sobraram quase 1500 ingressos para a venda geral. A responsabilidade é toda dos órgãos de segurança pública. O que as pessoas fazem fora do estádio não está ao nosso controle. Foi a Polícia que ordenou que se fechassem as portas. Algumas pessoas com ingresso nas mãos foram barradas de entrar sem motivo, já que havia lugares vazios dentro. Isso escapa do controle do clube. A responsabilidade obviamente é dos órgãos de segurança, se não, para que servem?”, declarou.

Um cinegrafista do canal esportivo TyC Sports foi ferido por balas de borracha e dezenas de espectadores tiveram que ser levados para hospitais, devido ao efeito do gás, segundo relatos da mídia local.

“Não me dei conta porque estava gravando a repressão da Polícia. Estavam atirando muitas balas de borracha. Estava trabalhando, colhendo imagens do que está acontecendo. É o meu trabalho, nada mais que isso. Uma pessoa simplesmente deu a volta, passou ao meu lado e atirou em mim. Me dobrei de tanta dor. Depois, duas pessoas me levaram, me deram água e me tiraram do meio da confusão, onde o gás dava uma sensação terrível. Muitas pessoas desmaiaram, foram cenas horríveis”, afirmou Fernando Rivero, cinegrafista da TyC Sports.

No estádio, os torcedores caíram no chão sem conseguir respirar. Outros desceram e invadiram o gramado na tentativa de escapar do gás. Além da dificuldade respiratória, os jogadores do Gimnasia, mandante do confronto, ficaram nervosos com a integridade de seus familiares presentes no local.

Sem condições de dar sequência à partida, a arbitragem declarou o confronto suspenso.

